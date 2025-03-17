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陸國安「揭批」台資通電軍是警告震懾　國台辦：倚網謀獨嚴厲懲治

▲▼ 大陸國台辦發言人陳斌華（2025.3.12） 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華痛批「以網謀獨」必遭遭嚴懲。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸國家安全機關今（17）日發佈《台資通電軍「倚網謀獨」終是死路一條》文章，繼2024年9月後，再度揭批台灣資通電軍針對大陸實施網路攻擊滲透，並公開了4名台灣「網軍四頭目」照片、身份字號等個資。針對打擊「台獨」，大陸國台辦發言人陳斌華稍早也指出，大陸國安機關有力「揭批」台灣資通電軍滲透大陸網路是警告震攝，並且警告「以網謀獨」是邪路，必遭嚴厲懲治。

陳斌華指出，2024年9月，國家安全機關為維護國家安全和台海穩定，公開發佈《起底「台獨」網軍「匿名者 64」》文章，有力揭批台灣資通電軍種種卑劣伎倆，予以警告震懾。

陳斌華說，但在民進黨當局的指使和縱容下，台灣資通電軍不思悔改、故伎重施，甘「台獨」分裂勢力的爪牙，繼續無所不用其極地對大陸實施網路攻擊滲透，在邪路上越走越遠、越陷越深。

陳斌華強調，「統一是歷史大勢，是正道；『台獨』是歷史逆流，是絕路。」台灣資通電軍「倚網謀獨」、挑釁滋事，純屬不自量力，必遭嚴厲懲治。

最後，他呼籲，「希望台灣同胞認清民進黨當局頑固堅持『台獨』分裂立場、不斷進行謀『獨』挑釁、升高兩岸敵意對抗的險惡禍心和嚴重危害，堅決反對任何形式的『台獨』分裂行徑，切實維護台海和平穩定及自身安全福祉，與大陸同胞共創中華民族偉大復興的美好未來。」

▲▼ 大陸國安公布台灣四名網軍頭目 。（圖／翻攝 央視）

▲大陸國安機關公布台灣四名網軍頭目 。（圖／翻攝 央視）

大陸官媒《央視》今天早上已快訊發出報導稱，「台灣資通電軍自2017年6月成立以來，便充當「台獨」分裂勢力的爪牙，無所不用其極地對大陸開展網絡攻擊滲透活動。國家安全機關堅定捍衛國家安全，堅決打擊台灣資通電軍網路謀『獨』、網路間諜活動，徹查幕後黑手，肅清危害隱患。」

報導指出，針對台灣資通電軍網路攻擊滲透活動，由國家安全機關嚴密監測，深入調查，已鎖定多名參與策劃、指揮及實施人員的身份，並且公布其身份：林某，男，資通電軍網路戰聯隊網絡環境研析中心負責人；蔡某，男，資通電軍網路戰聯隊網絡環境研析中心戰隊隊長；粘某，男，資通電軍網路戰聯隊網絡環境研析中心現役人員；王某，男，資通電軍網路戰聯隊網路環境研析中心現役人員。

該報導表示，台灣資通電軍專門組建網路戰聯隊，並雇傭社會黑客、網安公司作為外協力量，執行民進黨下達的網路作戰指令，開展竊密、破壞、反宣活動。

報導進一步說，台灣資通電軍慣用的手段包括：滲透大陸水、電、氣、熱、通信、聯網攝像頭等關鍵訊息基礎設施；向大陸黨政軍企重點單位發送釣魚和反宣電子郵件；盜取網路直播平台、聯網電子顯示屏、IP網路對講廣播系統或門戶網站的登錄帳號密碼，獲取控制權後插播反宣音影片或張貼反宣圖片。

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