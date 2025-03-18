國台辦舉行「台灣問題」新書發表　宋濤：全黨全社會推動兩岸關向前

▲大陸國台辦主任宋濤。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸國台辦今（18）日在北京舉行《中國台灣問題幹部讀本（2024 年版）》新書發佈會，國台辦主任宋濤出席並發表致辭。他指出，這次修訂《新版幹部讀讀本》加入最重要內容是「首次」對專章系統闡釋新時代黨解決台灣問題的總體方略，並且強調面對複雜嚴峻的台海形勢，對台工作任務艱巨繁重，「需要全黨全社會理解支持，凝聚起推動兩岸關係向前發展，推進祖國統。」

大陸國台辦今在國家典藏館舉行《中國台灣問題幹部讀本（2024 年版）》新書發佈會，出席人員有大陸國台辦主任宋濤出席發表講話、國台辦副主任吳璽主持、全國台聯會會長鄭建閩、海協會副會長孫亞夫、全國台灣研究會副會長王衛星。外交部、民革、中央民盟、中央、全國台聯、海峽兩岸關係協會、國家圖書館、北京市台辦有關人員同志。

宋濤首先說，《中國台灣問題幹部讀本》是貫徹黨中央對台工作決策部署，統一思想認識，加強對台政治宣傳教育的服務。最早出版於1998年，2015年第一次修訂為幫助廣大幹部群眾瞭解當前台灣局勢兩岸關係的形勢，更好地學習理解習近平總書記關於對台工作的重要論述。

宋濤指出，新時代黨解決台灣問題的總體方略和黨中央對台大政方針，中央台辦堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大二十屆三二中三中全會精神，深入貫徹習近平文化思想和新時代黨解決台灣問題的總體方略。自2023年10月以來，組織專門的力量，並得到中宣部、外交部等部門和部分涉台專家學者的支持參與，完成了幹部讀本的全面修訂和出版發行工作，對台工作是國之大事，責任重大，使命光榮。

宋濤強調，「面對當前複雜嚴峻的台海形勢，對台工作任務艱巨繁重，需要各部門各地區同心協力，需要全黨全社會理解支持，從而凝聚起推動兩岸關係向前發展，推進祖國統一的磅礡偉力。」

▲台灣問題幹部讀本修訂版2024年新書發表會 。（圖／記者任以芳攝）

他提出三點意見。第一，深入學習新時代黨解決台灣問題的總體方略，不斷提升做好新時代對台工作的思想自覺、政治自覺、行動自覺。新版幹部讀讀本最重要的修訂是「首次」對專章系統闡釋新時代黨解決台灣問題的總體方略，包括方略的形成和發展，豐富內涵以及實踐要求的。黨的十八大以來，習近平總書記站在黨和國家事業發展全局與中華民族偉大復興的戰略高度，敏銳洞察國內國際形勢與台海形勢變化，深刻總結黨中央對台大政方針及實踐，豐富和發展國家統一理論與對台的方針政策，形成新時代黨解決台灣問題的總體方略。

宋濤說，對台工作系統幹部要從堅定擁護兩個確立，堅決做到兩個維護的政治高度，先學一步學深一層，學懂弄通習近平總書記關於台灣問題的重要論述，新時代黨解決台灣問題的總體方略，以及蘊藏其中的立場觀點、方法用於指導實踐，推動工作以更強的政治判斷力、政治領悟力、政治執行力和更高的思想自覺，政治自覺、行動自覺，做好新時代新徵程對台工作。

第二，全面瞭解台灣問題的歷史經緯和黨領導人民推進祖國統一的光輝歷程，不斷增強做好對台工作的責任感、使命感。台灣自古屬於中國具有充分的歷史和法律依據。台灣問題的產生和發展，從近代以來，中華民族命運休戚相關，因為民族弱亂，台灣曾被外族侵佔長達半個世紀，因為民族團結浴血奮戰，台灣於80年前回歸祖國其後，不久與內政延續加上外部勢力干涉，海峽兩岸陷入長期政治分離的特殊狀態。

宋濤又強調，「中國共產黨始終把解決台灣問題，實現祖國完全統一，作為矢志不渝的歷史任務。」團結帶領兩岸同胞，推動兩岸關係緩和改善，不斷取得突破性進展，祖國必然統一，也必須統一，這是70多年來兩岸關係發展的歷史定論，是海內外中華兒女的共同願望，也是新時代中華民族偉大復興的重要任務，解決「台灣問題」，完成國家的統一的決心堅若磐石。

回顧《中國台灣問題（幹部讀本）》一共發行過兩次。1998年初版：由大陸總書記江澤民倡議並題寫書名，中共中央台灣工作辦公室、國務院台灣事務辦公室組織撰寫，九洲圖書出版社出版。

首次修訂版於2015年3月發行，主要在1998年版的基礎上進行修訂，與前版保持基本觀點和內容的一致性、連貫性，充實部分內容。第三次修訂定版2024年版，由去年國台辦修訂，於2025年3月19日正式發表。