獨／起底囂張陸配「亞亞」公然宣傳武統　移民署出手廢居台許可



▲劉姓陸配高調上傳影片宣傳武統台灣及統戰言論日前遭移民署廢除在台居留資格。（圖／翻攝劉女YT帳號）



記者張君豪／台北報導

移民署日前接獲網路檢舉，中國大陸因婚姻關係嫁來台灣的配偶劉振亞近年在台灣經營包含中國版抖音、台灣YouTube社群帳號「亞亞在台灣」她暱稱「亞亞」與暱稱「小當歸（暗喻台灣當然回歸）壹壹」的女兒錄製上傳武統言論，涉違反「兩岸人民關係條例」及相關規定，基於調查事實及證據之必要，移民署證實日前依行政程序法相關規定，通知陸配劉女到移民署接受調查，過程歷經2小時陳述意見製做訪談紀錄。今天經《東森新媒體ETtoday》獨家披露後，移民署晚間7時緊急宣布，將依法廢除陸配劉女在台依親、居留許可，並限令5年內不得辦理依親居留，以維護台灣國家尊嚴及安全。



有網友透露，據傳綽號亞亞的劉振亞，本是中國湖南省民眾，多年前嫁來台灣育有一女。根據調查，劉女近年經長編寫劇本與女兒「小當歸」拍攝大陸將武統台灣、台灣必須回歸祖國的統戰影片，移民署懷疑劉女背後有對岸當局及統戰團隊作為策應，其影片內容、觀點和話語幾乎與大陸武統官宣一致，散播發動戰爭武統台灣言論，確實已造成台灣民眾困擾，觸犯「大陸地區人民在臺灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」第14條第1項第4款規定，移民署因此廢除她在台居留許可。







據了解，劉振亞影片中透露「祖國的偉大」、「解放軍軍容壯盛」女兒甚至公然在影片中喊話「希望四川艦成軍第一功，就是收復台灣。」但據傳劉女以與台灣人結婚名義取得居留權，取得居留權後就與台灣丈夫離婚，甚至返回大陸再嫁，並經營中國版抖音擁有44.9萬粉絲，甚至取得台灣居留權後還把雙親帶來台灣辦理依親居留。



劉女儼然享受台灣民眾的健保及諸多福利，甚至把雙親以依親名義帶來居住，擺明鑽台灣兩岸及移民法規漏洞，加上高調宣傳統戰武統台灣，移民署火速祭出最重處分，不少看在眼裡的移民署基層執法人員都拍手叫好。

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