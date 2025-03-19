南非迫台遷館還擅改駐處名　我國將祭嚴審簽證、經貿手段反制

▲外交部。（圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

南非政府1月下旬再度致函我駐南非代表處，要求於3月底前遷離首都普利托利亞，日前南非外交部（DIRCO）更單方面破壞兩國協議，在其官方網站將我國名稱自「台北聯絡代表處」更改為「台北商務辦事處」。涉外官員表示，外交部長林佳龍得知後第一時間隨即指示亞非司和駐南非代表處表達嚴正抗議。也已備妥反制措施，若南非執迷不悟，將暫停與南非政府在各領域的合作、中止給予南非籍人士來台受訓名額、嚴審來台簽證，甚至經貿反制等手段。

近期美國與南非的關係也出現緊張升級，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）近日宣布南非駐美大使拉蘇爾（Ebrahim Rasool）為「不受歡迎人物」，要求其離境，顯示兩國關係持續惡化。

涉外官員指出，南非一再扈從中國，近來南非政府更在外交、內政方面種種違反常理的蠻橫作為，已引發美國在內的G7國家不滿，也重傷南非長期以來作為「後種族隔離社會」成功典範的國際形象，與前總統曼德拉堅定爭取自由的精神大相徑庭，「民主轉型只剩殘留的軀殼」，令人不勝唏噓。

該官員表示，近年南非政府面臨內外交迫的窘境。對內，南非經濟情況與社會問題不斷惡化，失業率節節上升、犯罪率居高不下、治安敗壞、貧富差距巨大，儘管中國透過「一帶一路」倡議挹注多項基建貸款、深化南非對中經濟依賴，卻無法有效改善南非內政問題。尤有甚者，日前南非政府通過「土地徵收法」引發美國總統川普（Donald Trump）不滿，進而發布行政命令中止對南非援助，國務卿盧比歐也拒絕出席今年2月在南非舉辦的G20外長會議。

涉外官員指出，就在盧比歐宣布不出席G20外長會議後，中國駐南非大使吳鵬隨即在社群平台 X 發布與南非國際關係暨合作部長拉莫拉（Ronald Lamola）會面的照片，表達對南非擔任G20主席國的支持，「再沒有比這更瓜田李下、坐實南非在國際場域慘淪中國傀儡的證明」。

而南非政府盲從中國霸凌台灣，也讓日本、英國、法國、義大利等國議員及政要相繼發聲表達對台灣的支持和關注，法國前國防部長暨前參議院友台小組主席李察（Alain Richard）便對媒體表示，「這是南非對北京的外交順從，顯示南非已遭中共滲透」。

而包括美國參眾兩院外委會非洲小組主席、眾院國土安全委員會主席、外委會亞太小組主席等多位重量級議員，就南非再次迫我遷館一事發聲，並要求若南非持續扈從中共、霸凌台灣，美國政府應考慮將南非從「非洲成長暨機會法案」（AGOA）適用對象中剔除，以做為南非配合中國持續在外交場域邊緣化台灣的報復。奧格爾斯（Andy Ogles）在內的六位聯邦眾議員聯名致函川普，認為若南非成功施壓台灣遷館，將助長中共對台動武的野心，「不僅違背美國的國家利益，也違背所有優先考量和平而非衝突國家的利益」。

涉外官員表示，林佳龍已多次召開應變會議、就各種情勢演變進行沙盤推演，也指示外交部和駐館隨時緊盯此案進展。面對南非片面破壞雙方協議，除表達嚴正抗議外，也已備妥反制措施，若南非執迷不悟，一再破壞外交慣例，台灣將藉由暫停與南非政府在各領域的合作、中止給予南非籍人士來台受訓名額，乃至於嚴審來台簽證，甚至是經貿反制等手段，全面回應南非政府破壞台斐雙邊協議的惡意打壓，直到斐方對台灣釋出具體善意為止。