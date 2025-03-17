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陸軍演「正告賴清德」台灣問題是紅線　國台辦：膽敢挑釁自取滅亡

▲▼ 大陸國台辦發言人陳斌華（2025.3.12） 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

解放軍今（17）日在台海附近開展軍事演習，外界認為是針對總統對賴清德近日「台獨」分裂言論和台美近期動向的反制懾壓。對此，大陸國台辦稍早回應指出，軍演是對台獨的堅決懲戒，以及對外部勢力的嚴正警告。「台灣問題」是中國核心利益中的核心，是不容挑戰的紅線，「正告賴清德當局，膽敢挑釁玩火，只會自取滅亡、粉身碎骨。」

國台辦發言人陳斌華指出，「世界上只有一個中國，台灣是中國神聖領土不可分割的一部分。」解放軍在台灣附近開展演習，是對賴清德不斷宣揚「台獨」分裂謬論、升高兩岸對立對抗的堅決懲戒，是對「台獨」分裂勢力謀「獨」挑釁的有力震懾，是對外部勢力干涉滋事的嚴正警告，是捍衛國家主權、維護台海和平的正當之舉、必要之舉。

陳斌華稱，「台獨」與台海和平水火不容。賴清德上台以來，頑固堅持「台獨」分裂立場，一再鼓吹「互不隸屬」的「新兩國論」，變本加厲限阻兩岸交流交往，強推兩岸「脫鈎斷鏈」，同時加緊勾連外部勢力「賣台乞援」，妄圖「以武謀獨」、「倚外謀獨」。

陳斌華痛批，其所作所為嚴重挑釁一個中國原則，嚴重破壞兩岸關係，不斷把台灣推向兵凶戰危的險境，嚴重威脅台海和平穩定。「對此，我們決不容忍姑息，堅決反制懲戒。」

最後，他強調，「台灣問題事關國家尊嚴、民族感情，是中國核心利益中的核心，是不容挑戰的紅線。正告賴清德當局，膽敢挑釁玩火，只會自取滅亡、粉身碎骨。

大陸國安部機關今天公布台灣資通電軍「四大網軍頭目」之後，大陸外交部又替其國防部公布，解放軍17日在台海附近展開軍事演習。

大陸外交部代替其國防部證實，共軍今確實台海附近展開軍事演習，並坦承是針對美國「近期在台灣問題上採取了一系列錯誤行徑」，要求美國「慎之又慎處理台灣問題」，不要對台海和平穩定和中美關係造成嚴重損害。國台辦稍早發出快訊指出，解放軍軍演「劍指」賴清德「台獨」分裂謬論，並且正告賴政府「台灣問題」是不容挑戰的紅線，膽敢挑釁玩火，只會自取滅亡、粉身碎骨。

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