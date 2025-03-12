兩會花絮／走過66年！毛裝變西裝　媒體「飛毛腿、麥田圈」明年見

記者任以芳／北京報導

大陸全國兩會（人大、政協）昨（11）日正式落幕，今年中外媒體3000多人採訪，為了最好畫面，凌晨五點多在北京人民大會堂排隊卡位，還得練就「飛毛腿」。採訪現場「追趕跑跳碰」是家常便飯，外加記者「移動麥田圈」，每年採訪心情刺激又緊張。相較66年前，大陸首次召開全國兩會，氣氛嚴肅，更不可能出現媒體追逐。當年流行穿著毛裝、列寧裝，演變至今，兩會也與時俱進，委員代表穿著西裝、民族特色服，人手一支手機當網紅，《東森新媒體ETToday》帶您直擊鏡頭外兩會花絮奇景。

▲ 每年開大陸全國兩會就是媒體記者「跑起來！飛毛腿」運動會。（圖／記者任以芳攝，同下）

十四屆全國政協第三次會議、十四屆全國人大第三次會議分別於10日、、11日順利落幕。回顧每年大陸3月開全國兩會，也是中外媒體腎上腺素最發達時刻，不但考驗記者現場應變能力、採訪功力，還是一場艱辛的認人大賽，整場會期大約一星期，記者瘦一圈不說，人大、政協代表也被「圍堵」訪問的很辛苦，接下來為您還原大陸兩會鏡頭外你不知道的景象。

▼ 兩會媒體排隊「第一名」，代價是凌晨5點出擊，外加飛毛腿 （圖為台媒搶頭香）。（圖／記者任以芳攝）

中外媒體「起早貪黑」比賽飛毛腿卡位

每年大陸開全國兩會，大人開幕比政協開幕還刺激，全世界都關注大陸總理當年度最新「政府工作報告」，為了求得好機位，中外媒體開啟「早起」模式，上午10點開幕，記者不到凌晨5點前往北京人民大會外排隊卡位。

時間太早，兩會安檢人員沒上班，很多路口都是嚴密維安，別以為坐車就能在門口下車，媒體記者得在大會堂外東繞西繞，尋找先放行的入口，進去之後才是殘酷的考驗。

安檢分兩階段，時間到了才放人，就算排到第一個，很可能放行後被後面人潮超越，因此「飛毛腿」大會登場，中外媒體根本是比腳力、練身體。港媒、日媒、美媒打團體戰，奔跑不輸陣，台媒也「起早貪黑」奔跑卡位照樣拿第一。

等到大會堂早上7點多放人，有如開中外媒體運動會，所有攝影記者比賽「速度與激情」，安檢證件一過關，拔腿就跑，一口氣狂奔到大會堂攝影區「人體佔位」，後面補給隊伍立刻送上攝影機腳架，任務才算是完成。

外界無法理解為何要這麼早排隊？因為人大、政協開幕大禮堂有三層樓高，可容納1萬人開會，是世界上最大禮堂，若沒有最前面攝影機位，根本無法捕捉大陸領導人一舉一動，這也是攝影記者為何要「賣命」奔跑卡位。

▼ 北京人民大會堂，可容納1萬人禮堂。（圖／記者任以芳攝，同下）

追趕跑跳碰！訪人大、政協委員夾縫「求堵麥」

跑過大陸全國兩會的記者，印象最深就是採訪認人大賽，每年上會的人大、政協代表多達上千人，「從人群中看到你一眼」幾乎比阿湯哥不可能的任務還要難，全憑文字記者千里眼，還有「追趕跑跳」的敬業精神。

舉例，今年政協明星甄子丹、靳東，人大明星有雷軍、何小鵬、張雨霏等都是媒體追逐焦點。一但被記者鎖定，不好意思，有如獵物很難脫身，一分鐘進場路線可以推拖延到十多分鐘，每回都是大會工作人員幫忙救場，護送代表們入場開會，「唯獨」身高226公分的姚明進場一目瞭然，記者「仰望」就好，不用追。

記者各種五花八門問題全出籠。比如今年最經典是陸媒問甄子丹「香港電影還有救嗎？」還有雷軍出現在人大開幕，上百名記者包圍、推擠，最後出現人形骨牌一面倒，雷軍看了也嚇一跳，頻頻說「小心！小心！」昨11日人大閉幕式，雷軍刻意避開媒體還是被逮到，又是一陣靈魂拷問，好險沒有推擠場景。

記者「夾縫中求堵麥」也兩會特殊現象，穿越重重人群、攝影機，找出縫隙把麥克風「堵上去」，還有記者「移動麥田圈」也是兩會奇景之一。受訪者移動，記者也跟著移，從外圍看一圈又一圈包圍現場，像極了麥田圈。

▼ 兩會媒體記者採訪「移動麥田圈」 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 毛澤東時期開兩會盛況，毛裝、列寧裝十分流行 。（圖／翻攝 人民日報）

陸兩會「與時俱進」從毛裝到現代西服



談起大陸全國兩會歷史回朔到1959年，當時是大陸前最高領導人「毛澤東時期」，號稱十大建築的北京人民大會堂建成，也是第一次開全國兩會，從老照片來看，建築樣式即使到現在還是很新穎，與會人員十分嚴肅，穿著一致，很有時代風情。

毛澤東年代，大陸官員們習慣穿毛裝或列寧裝，各種老照片來看，清一色都是深灰、淺灰、深藍、卡其等暗色系。到了90年代後，大陸時任最高領導人鄧小平宣布大陸改革開放，整體開會氛圍的「顏色」才逐漸「明亮」起來。

採訪兩會超過30年，不願具名資深媒體人告訴《東森新媒體ETtoday》記者，「當年我們穿西裝十分新潮，大多數開會代表還是穿毛裝多，直到大陸經濟完全起飛之後，才開始男生穿西裝、女生穿套裝的現象。」

時至今日，上會的代表們不用拘泥服裝搭配，顏色樣式新穎，尤其大陸各省少數民族特殊服飾更是每年精彩亮點。唯一不變還是「集體」搭乘大巴車上會，便於管理和節約時間，還有人民大會堂外觀，走過66年除了稍微翻修，幾乎和剛開始一樣，保留歲月記憶。

▼ 現在兩會穿著新穎，大陸各民族服飾是每年亮點 。（圖／記者任以芳攝）

兩會「縮短議程」22時回飯店、趙樂際「因病缺席」虛驚一場

談起大陸全國兩會「會期」也決定媒體工作長度。最長時間是1955年舉行的一屆全國人大二次會議，大會從7月5日開到7月30日，歷時26天；最短「會期」是1975年舉行的四屆全國人大一次會議，大會1月13日開幕，1月17日閉幕，只開了5天。

過去10多年平均會期11天到18天（2018年），直到疫情爆發到結束，大陸全國兩會「會期」時間越來越短，現在平均7至8天結束，就連開幕、閉幕式時間也節約很多，比如昨11日人大閉幕只花了27分鐘，比以往半小時再少3分鐘。

不願具名知情人士也透露，大陸全國兩會開始「精簡與效率」，適當縮短議程，讓上會代表更快的返回各省，向地方部署和下達今年新任務。另外，各省上會代表、領導晚上難免有應酬，為了隔天不影響上會精神，這兩年間出現晚上10點回飯店不成文規定，沒有強制執行，全憑個人自律。

▲人大委員長趙樂際缺席今年政協閉幕式，座位依序遞補變成蔡奇。（圖翻央視／記者任以芳後製）

今年人大閉幕出現意外插曲，中共中央政治局常委、全國人大委員長趙樂際突然「缺席」10日政協閉幕，引起外媒體關注。過往中共體制封閉，重要領導人一舉一動都是謎，趙樂際未現身，一度引發媒體猜臆。

時間回溯8日上午，趙樂際正常出席全國人大會議報告，未看出有異狀。相隔兩天後，十四屆全國政協第三次會議10日閉幕式，本是趙樂際的座位改成蔡奇坐在習近平右邊，之後按照七常委順序排列座位。

趙樂際為何沒現身？少部分外媒、港媒臆測可能是身體因素。《央視網》於10日晚間簡短預告，「十四屆全國人大三次會議主席團10日下午在北京人民大會堂舉行第三次會議。受主席團常務主席趙樂際委託，李鴻忠主持會議。」

《央視網》該則消息沒有進一步說明趙樂際缺席原因。昨天中外記者入場後，紛紛用長鏡頭關注趙樂際名牌是否有出現，確認人大委員長的座位名牌改換是李鴻忠，媒體開始小聲討論，沒人敢確定也不敢貿然發消息。

直到大會開始前，《央視》對外提供中英文訊號的說明依舊是趙樂際出席，沒到最後一刻，在場媒體不敢把握趙樂際是否現身。直到李鴻忠的出現，並且向外界發布即時訊息，趙樂際因呼吸道感染向大會請假。

相較過去大陸封閉消息作法，這次公開透明原因，馬上消彌外界不必要猜測，也算是為今年兩會閉幕劃下沒有「世紀問號」的句點。

▼大陸全國人大副委員長李鴻忠開會前，替代趙樂際簽署文件 。（圖／記者任以芳攝）