被問中美議題　陸人大代表們與媒體「你追我跑」

記者任以芳、陳冠宇／北京－台北 連線報導

中美關係不睦，外傳大陸國家主席習近平可能與美國總統川普舉行會面。大陸全國人大會議今（11）日下午舉行閉幕，入場前，包括小米集團董事長雷軍在內的多位代表被問及中美議題與「川習會」時都三緘其口，不願發表評論，並與記者上演「你追我跑」的戲碼。

香港《南華早報》稍早報導，川普傳出最快4月將會出訪中國，並會晤習近平。《華爾街日報》的報導則說，美中雙方正在討論可能於6月舉辦「生日峰會」，讓川普和習近平會面。

今日下午，大陸外交部發言人毛寧主持例行記者會。法新社記者提問，據香港《南華早報》報導，中美領導人將於下月在中國會晤，請問發言人能否證實？毛寧僅回應，「你這個問題我沒有可以發布的信息」。

▲雷軍。（圖／記者任以芳攝，下同）

於今日人大閉幕前，雷軍駐足向媒體表示，「謝謝大家關心小米，真的非常非常的感謝，開完這次大會的話，信心更足，回去以後加油幹！」

記者接著提問，怎麼看川習會4月舉行的話，可能對中美關係有緩和，以企業家身分怎麼看這件事？一聽到「川習會」三字，雷軍隨即往旁邊轉身走人，未再繼續回答媒體問題。

媒體用同樣問題詢問，海爾集團董事長周雲傑也是閉口不談，連說「謝謝、謝謝大家」，腳步走得很急，最後在媒體持續追逐之下，只說「歡迎大家到青島去，到海爾去參觀」。

▼周雲傑。

至於北京大學台灣研究院院長李義虎，在媒體提問時也未停下腳步。對於外傳可能舉辦的「川習會」，李義虎只說「沒這方面的消息啊，沒有他（川普）訪陸的消息」，並說看他近日接受媒體採訪的內容就行了，「我說的很多了，很詳細了，我們得開會…，講不了了」，然後揚長而去。

李義虎10日以書面答記者問時稱，川普會先處理好美俄關係，才會在對華和對台政策上展現出真面目，「川普在台海問題上可能會表現出『交易論』的特點，也會繼續打『台灣牌』，但『交易論』最可能使台灣從棋子變為棄子」。

▼李義虎。