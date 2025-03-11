小米SU7、小鵬汽車來台？　雷軍笑說謝謝 何小鵬肯定期望想去台灣

記者任以芳／北京報導

大陸十四屆全國人大第三次會議今（11）日北京舉行閉幕式，開會之前，科技、體育界等明星人大代表依然是被媒體追逐焦點。當記者追問小米SU7汽車和小鵬汽車是否有機會賣到台灣？小米創辦人雷軍笑而不語直說「謝謝！」，小鵬汽車創辦人何小鵬喊話，「肯定期望，我有好多台灣朋友，一直希望去台灣。」

大陸全國人大今下午3時舉行閉幕式，開會前一小時，所有人大代表陸續進場，不少明星代表成為媒體追逐對象。人大5日開幕式引起媒體大轟動的全國人大代表、小米創辦人雷軍，當天參加完首場代表通道後，因為媒體爭槍採訪，造成記者跌倒、推擠，甚至有女記者差點被踩踏到落淚，雷軍當時也嚇到。

▼ 大陸人大5日開幕，記者爭相採訪雷軍，造成跌倒踩踏。（圖／記者任以芳攝）

▲「問小米SU7什麼時候賣到台灣？」雷軍笑而不答 。（圖／記者任以芳攝）

今日人大閉幕式，雷軍十分巧妙避開媒體，改走其他安檢通道，一開始媒體都沒發現，直到有人大喊「雷軍！雷軍在這邊！」記者一窩瘋往前衝，開始追問各種問題。

有陸媒問「雷總，小米SU7什麼時候賣到台灣？」雷軍笑而不語，《東森新媒體ETtoday》記者接力提問，「台灣人都很喜歡小米，是否有機會（小米SU7）佈局到台灣？」此刻，雷軍只有笑笑的說，「謝謝！謝謝！」

▲何小鵬喊話想去台灣找朋友，期待小鵬汽車賣到台灣 。（圖／記者任以芳攝）

來自廣東的小鵬汽車因為研發飛行汽車爆紅，全國人大代表、小鵬汽車董事長何小鵬今年在兩會上也指出，公司正研發分體式飛行汽車，計劃明年上半年量產，一旦交付，將成為全球首款規模化量產交付飛行汽車，發展低空經濟開始加速起飛。

小鵬汽車超越安檢時被媒體認出來，進行多次人海包圍採訪，何小鵬被擠到路都無法走出去。

有媒體問及，「小鵬汽車是否已機會賣到台灣？」何小鵬停頓一下說，「肯定期望！我有太多台灣朋友，一直希望能去台灣。」

▲「亞洲蝶后」張雨霏希望退役後去台灣日月潭觀光。（圖／記者任以芳攝）

另外，「亞洲蝶后」張雨霏同樣受到媒體關注，先前上會時被問及是否想去台灣，她也說退役後很想去台灣旅遊，尤其是去日月潭，不管去哪裡都好。

問及給台灣年輕人的鼓勵，她建議可以學習馬龍拼搏的精神，並且透露，兩會結束後，台灣游泳隊會去南京，這是一個很好的交流機會。