醫大生遭撞死！台中酒駕大執法...17人法辦　12人開單扣車

▲台中昨晚起進行酒駕大執法，第一晚就抓到29人有酒精反應，其中17人酒測值超過0.25被送辦。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



記者許權毅／台中報導

在台中實習的高醫大陳姓男大生8日跑外送時，遭吳姓男子酒駕撞死，酒駕問題再次浮上檯面。台中市警局自昨日起進行大執法，昨晚動員537名警力，全台中總共取締29人，其中17人酒測值超過0.25mg/l，被依公共危險送辦，其餘12人有酒精反應，但酒精值低於0.25mg/l，依規定開單扣車。

警方強調，除這次大執法之外，日後持續以不定時、不定點方式進行，針對深夜時段或易發生酒駕路段，加強取締酒後駕車行為，希望透過強勢、精準執法作為，全力遏止憾事再生。

警方拿出交通部數據指出，台中市202年酒駕交通事故與2023年相比較，死亡減少15人（降低44.1%），受傷減少196人（降低13.8%），另2023年酒駕案件每10萬人死傷數排序，台中市則於全國各縣市中排名第8低。

台中市長盧秀燕今日在市政會議中再次強調，連喊3次「不要酒駕」，並促請市府團隊各局處應全力加強配合宣導。

警察局長李文章表示，針對本案肇事逃逸部分已建請檢察官聲請羈押獲准，警察局規劃自10日起，展開連續3天執行全市取締酒駕專案勤務，尤其是針對深夜時段，加強取締酒後駕車執法作為，請民眾務必守法，才能有更安全的交通環