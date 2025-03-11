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波蘭發放危機教戰手冊！因應俄羅斯擴張野心　90萬烏難民也看得懂

▲▼波蘭總理圖斯克和烏克蘭總統澤倫斯基於2024年7月8日在波蘭華沙總統府簽署兩國安全協議後出席新聞發布會。（圖／路透社）

▲ 澤倫斯基（左）和圖斯克（右）去年在波蘭華沙總統府簽署兩國安全協議後出席新聞發布會。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

波蘭政府10日宣布，將向全國民眾發放手冊，指導民眾如何在可能的危機狀況下自保，且提供波蘭語及烏克蘭語版本，幫助約90萬名烏克蘭難民適應當地危機應對方式。

《法新社》報導，波蘭內政部民防部門副主任克洛諾夫斯基（Robert Klonowski）說明，手冊內容不僅適用於戰爭狀況，也能幫助民眾應對長時間停電、天災等突發事件，除波蘭語以外，將向國內約90萬名烏克蘭難民發放烏克蘭語版本，也計劃推出專為兒童設計的版本。

波蘭與烏克蘭及俄羅斯接壤，作為北約（NATO）成員國，自2022年俄烏開戰以來，對俄國動向保持高度警戒，不僅是烏克蘭在歐盟最堅定盟友之一，也擔任北約與歐盟對烏軍事及人道援助的物流樞紐，積極加強國防建設，以應對潛在威脅。

此前，波蘭7日公布一連串強化安全計畫，包括針對平民的大規模軍事訓練，目的是確保全國所有成年男性皆具備基本戰時應變能力。

總理圖斯克（Donald Tusk）當時表示，這項全民軍事訓練計畫將在年底前準備就緒，讓每名成年男性都可接受軍事培訓，以備戰爭突發狀況。副國防部長湯奇克（Cezary Tomczyk）10日則強調，該計畫將是「普遍但自願」的，時間從一天到一個月不等，幫助熟悉全國各地各個部隊。

除了波蘭外，其他歐盟國家也加強民防準備，應對俄羅斯的擴張野心。瑞典也發行類似手冊，芬蘭則設立專門網站，評估民眾應對各種緊急情況的準備程度。

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