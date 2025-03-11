「指甲冒出黑線」就醫才知罹癌　女動手術保命

▲女子指甲出現黑線，就醫之後，被診斷罹患零期黑色素瘤。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

美國俄亥俄州一名女子平時有做美甲的習慣，去年9月發現右手拇指指甲處出現淡淡黑線，起初不以為意，但時隔1個月並未消失，便決定就醫。沒想到一查才發現確診零期黑色素瘤（melanoma in situ），並在今年動手術接受治療，保住一命。

每日郵報等報導，58歲女子塔利亞蒙特（Michelle Tagliamonte）並不清楚黑線是何時出現，可能已存在數月。但到了2024年10月，黑線並沒有消失，她便決定去看皮膚科進行確認，最終診斷出患有零期黑色素瘤。

這階段的癌細胞僅存在於皮膚表層，主要治療方法是手術切除。經檢查，癌細胞已從右手拇指的指甲生長板擴散至第一指節。到了今年1月17日，她接受約4小時的手術，切除癌變部位、進行皮膚移植，治療順利，但也永遠失去拇指指甲。

歷經這一切之後，塔利亞蒙特直言，做美甲居然意外救下她的命，讓她能夠及早發現，若當初沒注意到指甲上的黑線，病情可能會更加嚴重。她也提醒大家，別忽視身上任何異常變化，一定要相信直覺，及時檢查。

黑色素瘤是黑色素細胞異常增生引起的惡性腫瘤，除了皮膚，也可能出現在口腔、眼睛等處。黑色素瘤是一種可致命的皮膚癌，侵襲性強，及早發現至關重要。