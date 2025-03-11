川普財富蒸發！就職後「身價每天縮水29億」　媒體股價血洗跌5成

▲美國總統川普2月9日在前往紐奧良的空軍一號專機發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普表示，美國經濟正處「過渡期」，短期內可能會有動盪，甚至不排除衰退，引發美股血崩。川普強調，不應將股市波動視為經濟表現唯一標準，政府重點在於打造「強大國家」。然而，市場對關稅政策及經濟放緩的擔憂升溫，導致川普媒體的股價於今（11）日大跌超過11%。川普財富也跟著大幅縮水。

根據美媒《CNBC News》，川普媒體與技術集團（Trump Media & Technology Group）經營川普最愛使用的社群媒體Truth Social，3月11日收盤報每股19.92美元，相較於1月20日川普宣誓就職美國總統當天的收盤價，竟然已經下跌50%，創下就職以來最大跌幅，短短50天內市值蒸發44.24億美元，平均每任職一天，身價就減少新台幣29.09億元。

＊川普：市場將經歷「調整期」

根據美媒《CNBC News》，川普於於當地時間9日接受《福斯新聞》（Fox News）採訪時表示，美國經濟正在進行一場「大規模轉變」，企業和市場需要時間適應。他強調，「我們正在讓財富回流美國，這是一件大事，這需要一些時間，但我認為這對我們來說會是好事」，當被問及是否認為經濟衰退即將來臨時，川普則回應，「我們會經歷一些動盪，但我們沒問題。」

然而，市場對政府政策的擔憂仍在升溫。亞特蘭大聯邦儲備銀行（Atlanta Fed）的GDPNow模型顯示，美國今年第一季經濟成長率可能下滑2.4%，這將是自COVID-19疫情以來最大規模的經濟收縮。

＊川普媒體股價暴跌，財富大幅縮水

市場動盪也衝擊了川普的個人財富，尤其是他旗下的「川普媒體」。該公司於3月26日透過與Digital World Acquisition Corp（DWAC）合併上市。然而，公司上市後股價持續暴跌，截至近期，累計跌幅已超過50%。

《富比士》（Forbes）計算，川普透過川普媒體持有約7800萬股股票，佔公司近60%股權。在股價暴跌後，川普的淨資產已大幅縮水，推算自他擔任總統以來，每任職一天，財富就減少約新台幣29億元。

川普媒體上月公布財報顯示，2024年虧損高達4億美元，但營收僅360萬美元，財務狀況堪憂。

＊股市震盪加劇，川普：不能只盯著股市看

面對股市劇烈波動，川普強調，應將注意力放在長期經濟發展，而非短期市場變化。他說：「我的工作是打造一個強大的國家，你不能只盯著股市看。」

川普政府高級官員也表示，當前經濟動盪與美國前總統拜登（Joe Biden）執政時期的財政政策有關。美國財政部長班森特（Scott Bessent）指出，美國經濟正經歷財政戒斷期，市場需要適應從政府支出轉向私人投資的變化。他表示，「市場和經濟已經習慣了政府大規模支出，現在需要進入一個『戒斷期』。」