比賽過彎「接力棒猛k對手頭」畫面曝！　她哭喊冤：只是意外

記者張方瑀／綜合報導

美國維吉尼亞州一所高中日前舉辦接力賽，結果竟有一名女選手接棒後，在彎道被超前後，直接拿著接力棒毆打對手頭部，畫面全被拍了下來，周圍的觀眾都倒抽了一口氣。動手的女選手事後聲淚俱下表示，「我絕對不會故意打人。」

根據《福斯新聞》報導，維吉尼亞州10日舉行一場高中田徑接力比賽，而艾西諾科姆高中（I.C. Norcom High School）選手埃弗里特（Alaila Everett）在比賽途中，竟直接用接力棒猛打對手、來自布魯克維爾高中（Brookville High School）的塔克（Kaelen Tucker）頭部，畫面全被拍了下來。

從曝光的畫面可以看到，埃弗里特準備過彎時，遭塔克超前，結果她竟高舉接力棒，猛力地朝塔克的頭部打了一下。塔克被打瞬間失去重心，手扶著頭歪斜地跑到場邊，接著就倒在地上，而場邊的觀眾目睹這一畫面，全都倒抽了一口氣。

埃弗里特受訪時哭著表示，她並非故意毆打，而是接力棒被卡在對手的背後，「在幾次打到她之後，我的接力棒像這樣卡在她的背後，我再次擺臂時失去平衡，結果她被打到了，我絕對不會故意打人。」

▲埃弗里特受訪時哭著表示，她並非故意毆打。

埃弗里特還表示，儘管她讓塔克感到身體上的疼痛，但卻沒有人體會她在心理上受到的影響，「每個人都有感情，所以你身體受傷了，但沒人在乎我的心理狀況，他們在假設我的品格，稱我為低賤的、種族歧視的侮辱，還有死亡威脅……這一切都是基於一個九秒鐘的影片。」

埃弗里特的母親表示，她也不認為女兒是故意的，「我不需要看第一個影片、第二個影片或第十個影片，我百分之百知道她不會對任何人做這樣的事。」

塔克指出，「當我們到達彎道時，她（埃弗里特）不停地撞我的手臂，當我們跑出彎道時，我終於超過了她，而那時她卻用接力棒打了我」

塔克的母親說，她們至今沒有收到任何道歉，「我最關心的就是沒有道歉，沒有教練、沒有運動員、什麼都沒有。即便這是個意外，我不相信是意外，但什麼都沒有。已經過了24小時了，所以我想那才是最重要的。我的孩子受傷了，沒有人來關心她。」

事情發生後，埃弗里特和和她的整個隊伍因「接觸干擾」被取消資格，而塔克可能出現腦震盪，目前還在休養當中。

維吉尼亞州高中體育聯盟（VHSL）對此事發表了聲明指，根據《家庭教育權利與隱私法案》（FERPA），VHSL不對個人或紀律行動發表評論，「比賽負責人對選手取消資格的處理是適當和正確的，我們會徹底審查每一起涉及運動員安全的事件，並與參賽學校進行討論。」