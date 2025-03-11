美墨擬造「超級監獄」　攝影機可人臉辨識、偵測跑跳動作防越獄

▲圖為薩爾瓦多的超級監獄「反恐怖主義監禁中心」（CECOT），有世界最恐怖監獄之稱。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

外傳美國與墨西哥正著手打造最高安全級別的「超級監獄」，利用人工智慧（AI）技術進行監獄管理，安裝具人臉識別功能的攝影機、偵測跳躍奔跑等動作防止囚犯越獄，加裝手機與衛星通訊干擾系統，來關押販毒集團首領。

依據外媒「千禧報」（Milenio），這間監獄將運用高科技來監控，由美國專家協助打造，有三層圍牆安全防護，裝手機與衛星通訊干擾系統，切斷監獄內的毒梟與外部人員的聯繫，阻止這些人在獄中遙控美墨邊境毒品活動。另外，監獄內部也設有法院，換句話說，可在監獄裡面進行庭審，確保與外界全面隔離。

屆時所有獄警與管理人員都將進行身分保密，並推出「隱形法官」機制，讓法官擁有嚴密保護，不露臉，避免被囚犯認出。墨西哥政府監獄評估報告指出，全國14所聯邦監獄的安全管理都出問題，囚犯掌控監獄，讓獄政單位無能為力。華府對於墨西哥司法體系、監獄管理安全性缺乏信任與信心，若超級監獄計畫順利進行，有助修復兩國之間的信任。

為了嚇阻黑幫、販毒集團，部分拉丁美洲國家計畫打造超級監獄，薩爾瓦多2023年1月啟用的「反恐怖主義監禁中心」（CECOT）就是其中之一。

CECOT有「世界最恐怖監獄」之稱，擁有8棟建築物，每座有32間牢房，每間牢房有2間廁所、2個水槽，可容納4萬名犯人，主要關押MS-13與Barrio 18兩大幫派約1.5萬人，進行嚴密軍事化管理。

囚犯只有在透過監獄房間參加法庭聽證會視訊連線，或是每日30分鐘運動時，才能離開牢房。香港01引述先前日媒採訪指出，監獄的囚犯全是殺人犯，用餐全靠徒手抓，以免餐具淪為械鬥工具，內部採取最高警戒狀態，警察、士兵必須遮住臉部，以免遭受刑人鎖定報復。

除了薩爾瓦多之外，阿根廷和智利總統也已經宣布興建採用高科技監控的最高安全級別監獄，來關押犯罪組織首領。其中，阿根廷監獄規劃可直通法院的地下通道，完全杜絕囚犯接觸外界的機會。