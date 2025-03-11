竹市府挹注245萬　完成3處道路側溝排水改善工程

▲金城一路125巷新建排水溝工程。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市部分路段側溝年久失修，為改善強降雨導致頻繁積淹水問題，並提升道路人行道人本環境衛生，新竹市政府積極規劃全市路側溝重新設計與改善，共挹注245萬元完成3處改善工程，包含武陵路271巷180-5弄旁排水溝改善工程、世界街3巷路面及排水改善工程以及金城一路125巷新建排水溝工程，保障市民生活起居。

新竹市代理市長邱臣遠表示，市府團隊積極落實市長高虹安提出的「安居科技城」願景，致力提升市民居住品質，在傾聽里長及當地居民意見後，隨即責成工務處針對道路側溝研擬改善方案，並進行全面升級，透過重新規劃設計提升排水系統效能，解決現有排水不順暢及環境衛生等問題。推動排水溝改善工程不僅能提升市區範圍的排水能力，避免豪大雨造成積淹水困擾，更是兌現高市長的承諾，改善市容及提升市民生活品質。

工務處表示，部分路段側溝年久失修，每逢大雨容易積水，對道路人行空間及周邊環境造成不良影響，為解決排水不順暢等積水問題並減少施工過程中的影響，市府優先針對武陵路271巷180-5弄、世界街3巷及金城一路125巷等3處進行側溝改善工程，強化周邊的排水系統，改善大雨時的積水問題，並提升周邊人本環境區域衛生，為市民提供更安全舒適的居住環境。

工務處強調，市區道路人行空間周邊排水及環境衛生是里長及市民關心的重要議題，更是市府非常重視的市政項目之一，為兼顧生活品質與工程順利進行，市府重視各方意見並積極溝通協調。武陵路271巷180-5弄、世界街3巷及金城一路125巷等三處側溝工程皆已如期如質完工，順利解決積水問題且有效提升環境衛生，市府將持續推動相關工程改善整體環境與排水效能。