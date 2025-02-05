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台68線武陵路橋下人行便橋啟用　兌現對當地居民承諾

▲竹市台68線武陵路橋下人行便橋完工，邱臣遠代理市長前往視察啟用情形。（圖／新竹市政府提供）

▲竹市台68線武陵路橋下人行便橋完工，邱臣遠代理市長前往視察啟用情形。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府致力打造行人友善交通環境，傾聽地方長年心聲，並積極回應。工務處表示，「新竹市台68線武陵路橋下空間增設人行便橋工程」於去(113)年中正式開工，並於今(114)年1月底正式完工啟用，新竹市代理市長邱臣遠今(5)日偕市議員李國璋視察人行便橋啟用情形表示，此次新建便橋跨距14公尺、寬約2公尺，有效化解武陵路及公道五路口長期以來交通的潛在危險，不僅提供安全宜居的通行環境，更能改善當地長期人車爭道的情況。

「人行便橋是市長高虹安對金竹里及周圍地區居民的承諾！」邱臣遠表示，武陵橋下武陵路與公道五路屬T字路口型路段，由於車道縮減，行人無路可走，只能行走於紅線上，人車爭道險象環生。對此，前金竹里長蔡文盛於任內提議增設人行便橋，並邀集會勘，高市長上任後，經李國璋議員會勘，市府團隊積極規劃，回應民意需求，讓市民擁有安全的通行空間，兌現高市長對當地居民的承諾。

邱臣遠說，在面對工程基地空間狹小、缺工缺料以及涉及農業部農田水利署新竹管理處與交通部公路總局管轄問題等諸多困難下，市府團隊邀集多方共同討論，克服重重挑戰，並於開工後密切督導工程進度，讓人行便橋能夠如期如質的完成。

工務處說明，該工程執行時面臨諸多困難，包含道路寬度縮減需辦理交通維持、鄰近住宅可能造成居民出入不便，施工期間市府積極與住戶代表協調施工時程，做好相關防制措施，降低工程期間的影響，感謝居民的配合與體諒，讓工程順利完工啟用。

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