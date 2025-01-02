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竹市府加速公共污水下水道接管　客雅水資源中心啟動擴建

▲代理市長邱臣遠視察慈濟路與埔頂一路污水下水道工程。（圖／新竹市政府提供）

▲代理市長邱臣遠視察慈濟路與埔頂一路污水下水道工程。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

污水下水道建設是一項看不見的工程，是隱於地表之下的重要工程，雖不易察覺，但建設完成後將能有效改善生活環境，被譽為「城市的良心」。新竹市政府工務處表示，過去新竹市污水下水道接管率成長緩慢，市府團隊上任後積極推動污水下水道建設，加速用戶接管作業，於去(113)年完成「新竹市污水下水道系統公道五路分支管網及用戶接管工程暨指定地區—2」、「新竹市污水下水道系統公道五路分支管網及用戶接管工程暨指定地區—3」發包，並辦理各項下水道工程施工。為加速公共污水下水道接管作業，市府今年計畫啟動客雅水資中心的升級與擴建工程，以期提升污水處理效能，為市民打造更宜居的環境。

「看不見的建設更要全力以赴！」新竹市代理市長邱臣遠今(2)日前往視察污水下水道完工建設表示，市長高虹安上任後，積極推動污水下水道建設，於112年完成「新竹市污水下水道系統東大區用戶接管工程第三標暨指定地區—1」的用戶接管工程，113年「新竹市污水下水道關東區次幹管工程（埔頂路）」也相繼竣工。新竹市公共污水下水道接管率自111年12月的19.82%，提升至113年11月的22.49%，增幅達2.67%，新增接管用戶數高達6,416戶。

工務處說明，竹市客雅水資源回收中心處理量能接近滿載，且配合中央持續推展污水下水道建設，並考量客雅水資源回收中心之運轉，市府已向中央申請客雅水資源回收中心二期擴建，後續市府將全力以赴，爭取中央補助經費支持，加速公共污水下水道建設，改善市民生活品質及環境衛生。

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