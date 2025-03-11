持續掛蛋！藍營罷免黃捷等4綠委一階段也未過　3待補件、1撤案

▲高雄市罷免立委許智傑、黃捷團隊「高雄雙罷劫」。（圖／記者黃國霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免遍地開花，中選會10日公布最新數字，迄目前為止共計有34件立委罷免案、1件市縣長罷免案、2件市縣議員罷免案得進入二階連署程。據了解，立委罷免案部分皆為藍委，新增的2案則為泛藍無黨籍立委陳超明、國民黨立委邱鎮軍。另外，藍營青年軍罷免綠委部分，吳琪銘、黃捷、許智傑、王美惠等4名立委及3名議員罷免案一階都未通過，待補件。另外罷免綠委陳冠廷、王美惠兩案，領銜人都已宣布撤案。

中選會表示，經地方完成一階查對，其結果也經中選會確認後，迄目前為止共計有34件立委罷免案、1件市縣長罷免案、2件市縣議員罷免案得進入二階連署程序；至其餘案件則在補件或查對期限內，亦併此予以敘明，餘仍無個案評論或其他回應，請諒察。

據了解，截至目前通過的34件立委罷免案，皆為藍軍，分別為第一波的王鴻薇、李彥秀、葉元之、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁；第二波的林德福、張智倫、楊瓊瓔、洪孟楷、羅明才、徐巧芯、賴士葆、廖先翔、徐欣瑩、林思銘、江啟臣、羅智強、謝衣鳳；今則再增加陳超明、邱鎮軍。據罷團指出，兩人連署合格份數正確率皆破9成。

另一方面，罷免綠委的部分，一階連署全數未通過，仍待補件。昨未通過案也新增吳琪銘、黃捷、許智傑、王美惠等4名立委，其中嘉義縣市中，罷免陳冠廷、王美惠案，領銜人都已宣布撤案。