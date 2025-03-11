藍委指美國也曾因總預算多次停擺　卓榮泰：委員希望我們停擺幾天？

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰今（11日）率行政團隊赴立法院，針對中央政府總預算覆議案進行報告。對於藍委許宇甄質疑，是否以後立法院刪減預算一定要先跟行政院講？卓榮泰回應，有七個部會預算被刪減數超過原編預算數，「行政院編100塊錢不能刪120塊錢」。許宇甄追問，美國聯邦政府也曾因總預算多次停擺，卓秒答，「委員希望我們停擺幾天？」許宇甄則回應，今天討論的重點不是這個。

許宇甄質詢時連番追問，總預算刪減數有超過10%嗎？為何整個部會好像世界末日？立法權可監督行政權嗎？什麼叫合理監督範圍？以後立法院刪減預算一定要先跟行政院講？

卓榮泰回應，行政院編列預算具體跟立法院說明，歷年預算刪減數都是1%、今年是6.6%。有七個部會預算被刪減數超過原編預算數。行政院編100塊錢不能刪120塊錢。協商過程就算有問題，表決數字也不能出問題。

對於卓榮泰質疑，許宇甄並未正面回應，僅表示，這可以透過朝野協商溝通，當時沒辦法溝通就是因為柯建銘杯葛，有一些提案沒辦法溝通。

對於總預算案卡關恐釀政府停擺，許宇甄也追問，最近美國聯邦政府因為預算審查問題停擺，美國1976年以來，已經出現23次因資金缺口導致政府停擺，最長的一次在美國總統川普任內，足足有34天，民主黨9次、共和黨14次，福特、卡特、雷根、老布希、柯林頓、歐巴馬跟川普都經歷過。

對於許宇甄論點，卓榮泰則反問，「委員希望我們停擺幾天？」許宇甄則強調，美國政府如何解決預算沒通過的停擺狀態，就是加強與在野黨溝通。美國政府停擺這麼多次，執政黨有發起大罷免嗎？

卓榮泰回應，覆議就是再次溝通、協商，才不會造成這種狀況，鬧上國際新聞。憲法設計不同、國情不同，大罷免也非行政院發起，而選舉、罷免、創制、複決是人民的權利。

許宇甄則強調，如果沒有政府默許，怎麼會有54席被罷免？今天討論的重點不是這個。

