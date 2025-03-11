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罷免案34:0遭綠完封　王鴻薇嘆：中選會幫忙不能幫到這麼過分

▲▼國民黨團召開 台積電變美積電 國安拉警報 記者會王鴻薇 柯志恩 葛如鈞。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

目前已有34名國民黨區域立委進入罷免第二階段罷免連署，但民進黨立委卻未有人通過第一階段連署。國民黨立法院黨團書記長王鴻薇今（11日）受訪表示，身為被罷免立委就是一切如常，該發生的就讓它發生；不過，她也批評，「中選會幫忙不能幫忙到這麼過分！」

大罷免首波藍營被提議罷免者原有32人通過第一階段，昨新增泛藍無黨籍立委陳超明、國民黨立委邱鎮軍2人也通過第一階段提議。中選會表示，經地方完成一階查對，迄目前為止共計有34件立委罷免案、1件市縣長罷免案、2件市縣議員罷免案得進入二階連署程序；至其餘案件則在補件或查對期限內。

民進黨掀起大罷免風潮，國民黨進行反制，但中選會10日宣布，目前通過罷免連署第一階段的立委件數有34件且全是藍委，王鴻薇對此表示，民進黨發動「大惡罷」消耗社會資源，身為被罷免的立委，就是把日常的事情做好，該發生的就發生、該服務的就服務、該質詢的就質詢、該開會的就開會，一切如常。

王鴻薇說，民團罷免民進黨立委部分，希望也能補件通過，接著並脫口而出「中選會幫忙不能幫忙到這麼過分。」她喊話，請民進黨的政治人物、罷免團體不要為難基層公務人員跟基層員警。

另，前總統馬英九昨赴內政部移民署說明陸生團稱「中國台北」事件，王鴻薇批，民進黨充滿惡意，台灣有言論自由，若進行思想、言論管制，並不符合台灣標榜的民主自由價值，且拒絕兩岸交流，並非好事。

中選會則回應，罷免提議查對或連署查對，皆為各地法定權責，例如各市縣政府戶政事務所之查對結果依法令所定係併入各地選委會之查對結果而回報給中選會確認，並非由中選會進行查對；不僅如此，有關各地進行查對之法律規定暨查對標準等等，均有法令明確規定且做一致性之規定並無差別待遇外，各地選委會主委亦由各地市縣民選首長、政務副首長或文官秘書長依法兼任，故請有心人士或不明究理的網友勿一再造謠各地政府（如戶政事務所）查對不公了，或是造謠選委會（如中選會或各地選委會）查對不公了。

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