快訊／翻車！稱「賴清德兒子躲美國不當兵」　退將道歉：與事實不符

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）



記者杜冠霖／台北報導

退將栗正傑日前在節目稱「賴清德兒子在美國不回台當兵」，引起議論。栗正傑今（11日）稍早也在中視節目中公開澄清，坦言自己受媒體輿論報導並未查證，在節目中誤指賴清德兒子未當兵，與事實不符，特此澄清致歉。民進黨發言人韓瑩也表示，此言論明顯悖離事實，賴總統兩位兒子皆有依法服兵役。

賴清德兒子是否當兵一事，經常遭到在野黨質疑，白委張啓楷日前於質詢時就曾喊話「賴清德等高官小孩回台當兵」，退將栗正傑日前也在節目中稱，賴清德的兒子，躲在美國根本連當兵都不考慮 。

今稍早，栗正傑表示，個人因為受到媒體輿論報導，未經過跟媒體查證，直覺認為賴清德小孩在美國、沒當兵，那天才有這段言論，自己願意以退伍老兵身分為三軍統帥澄清，也按律師函要求念一段，本人於節目中誤指賴清德兒子躲在美國、連當兵都不考慮等語，與事實不符，特此澄清致歉。

對於栗正傑言行，民進黨發言人韓瑩表示，此言論明顯悖離事實，賴總統兩位兒子皆有依法服兵役，有心人士不應未經查證即於電視節目上公開指控，散播錯誤言論，相關內容多所謬誤臆測，呼籲發言前應詳實查證，勿誤導社會大眾，栗正傑已在節目上澄清，如果一再散佈不實言論，民進黨將蒐證提告。

韓瑩直言，反觀近日部分藍營人士其本人或親屬赴美就學或任職也遭到質疑，我們不禁懷疑是否藍營就是永遠都用兩套標準，做不實的政治鬥爭，毫無是非可言？

