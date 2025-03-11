美中狂舉債！胡采蘋曝「台灣負債率」讚財務強：優質國家

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者鄺郁庭／綜合報導

美國政府債務突破36兆美元，負債率高達GDP的120%，中國雖聲稱負債率67.5%，但實際恐已達100%。財經網美胡采蘋就發文，台灣中央與地方政府總負債不到12兆新台幣，2024年GDP約為25兆，負債率僅四成多，「無論是全球經濟的困局，或是地緣政治的風險，台灣都是遠遠有能力、有實力能應付的優質國家。」

胡采蘋在粉專「Emmy追劇時間」表示，川普到目前為止各種匪夷所思的舉動，看起來就是要拯救失控的美國財政，「美國政府舉債36兆多美元，已經是GDP的120%，新冠疫情是非常嚴重的打擊了美國政府的財政。」

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她提到，全球經濟局勢不穩，美國的財政壓力日益加重，俄烏戰爭、中美貿易戰、通膨等因素，導致美債市場買氣下降，甚至讓中國減持美債，連帶影響全球資金流動。

她強調，美國能舉債如此龐大，與美元體系的特殊地位有關，例如台灣的央行就持有大量美元資產，因為企業需要兌換新台幣支付薪資與購買原料，因此長年穩居美債持有國前十名。

然而，相較於美中高舉債務發展經濟，胡采蘋認為，台灣政府在財政管理上相當謹慎，並未透過大規模舉債來支撐經濟。她直言：「每次看到縣市首長拿負債和財務紀律做文章，便覺十分可笑。」

她進一步指出，無論是地緣政治風險還是經濟挑戰，台灣都有足夠的能力應對，「尤其是全球遭遇風險的時候，台灣應該是趁機投資、擴大實力，而不是砍預算、退縮。你拿著一手好牌，請大家都好好打牌。」