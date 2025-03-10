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以為「3000元好多金過期」　好市多店員1句逆轉！會員：很多人不知

▲▼好市多,costco,好市多美食部。（圖／記者施怡妏攝）

▲好多金折抵期限只到3月底。（示意圖／記者施怡妏攝）

網搜小組／劉維榛報導

累積一年的好多金可別忘記了！一名女網友透露，友人前一陣子都不在台灣，本以為3000多元的好多金都過期了，沒想到店員說明，可以使用到3月底，因此讓兩人又驚又喜，隨後原PO在熟食區享用熱狗、飲料喝到飽，讓她大讚比外面的咖啡廳CP值高很多。

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，朋友找她去一趟好市多，對方還惋惜提到，因為前陣子出國關係，沒把3000多元好多金花掉，因此過期了，沒想到店員告知有延長到3月底，讓兩人又驚又喜。

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既然都來了，友人決定要把好多金全都折抵掉，因此原PO在熟食區用餐等待。原PO直言，平日下午的好市多比外面的咖啡廳CP值高很多，50元熱狗加爆洋蔥、飲料無限暢飲、牛肉捲、Pizza也吃到超撐，因此讓原PO滿意直呼，「空位多又可以花少少的錢解決一餐。」

底下網友熱議，「感謝分享，我也是好多金2月沒機會用，所幸延長到3月底前啊，最近要去花光」、「好多金3/31歸零」、「一直以為到2月底，我也是3/3那時候才想起來，本來以為要歸零了結果還能用 」、「好多金真的要趕快花掉，好像很多人不知道今年度的累積好多金一定要扣完，才會累積新的在下一年度，今年沒扣完的到三月底就沒了」。

也有人直呼，「50元的熱狗飲料組真的很讚」、「喜歡買牛肉捲和海鮮捲分著吃，這是我逛好市多最期待的一Part」、「天好市多真的是天堂，可以蹭空調又可以省錢吃飽」、「自助碎洋蔥回歸真的天堂」、「就等酸黃瓜回歸了」、「現在一堆家教/外語/直銷/保險約在便利店上課開會，看來好市多也是好地方」、「個人認為IKEA的CP值高很多」。

關於好多金有效期限部分，台北富邦銀行客服指出，是前一年2月1日至當年度1月31日累積且未使用之好多金，「將於當年度3月31日歸零」，已到期之好多金即無法再恢復使用

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