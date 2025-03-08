「想吃括約肌」超露骨！科技副總％隔壁人妻生子　綠帽夫怒告

▲新竹一名科技公司副總經理偷吃隔壁人妻挨告，要賠30萬元。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹一名廣告公司董座某日深夜，發現在科技公司擔任副總經理的隔壁鄰居，突然拿著他家房卡開門進來，才驚覺妻子偷吃小王，一查手機更發現兩人有「誰叫你昨天不射射」、「我想吃妳的小菊花」等鹹濕對話，董座本來打算隱忍，想不到兩人繼續交往上床，妻子甚至懷孕，傳訊怪小王「難怪我3次懷孕你都不慌不忙」，讓董座失望透頂，憤而離婚，並提告對小王求償百萬。新竹地院審理，判小王侵害配偶權，要賠30萬。董座上訴到台灣高等法院被駁回，全案定讞。

人夫主張，他和妻子小萱(化名)結婚6年，小王阿翔(化名)是他們的隔壁鄰居，兩人趁他往返台中期間，互傳鹹濕訊息、拍親密照、出國遊玩，還多次發生性行為。直到2022年6月29日夜間，阿翔突然拿著他家門卡闖入他家，他才驚覺被綠，然而為了家庭和諧，他仍繼續隱忍，阿翔卻繼續和小萱交往，甚至讓小萱懷孕生子，讓他相當痛苦，婚姻也於2023年11月告終，並提告對阿翔求償百萬。

人夫拿出小萱和阿翔的對話，包含小萱說「我想要跟胖胖的叔叔愛愛」、「誰叫你昨天不射射」、「給我看你的卡辣姆久我就不生氣」、「我想要你打我」、「我一直都喜歡你的大雞雞ㄟ，不是現在而已」，「你能秒射，為什麼不能秒回」，阿翔也回應「我想吃妳的小菊花」、「偶已經miss妳了，very much」、「我還想吃括約肌、蜜桃純(臀)」、「我也喜歡妳動」、「還好小Tony有讓你舒服」、「我想要晃晃我的茄子」、「明天想要黑絲襪」、「攪亂妳一池春水」等露骨對話。

另外，還有小萱在2023年5月表示「沒有要生就趕快處理」、「已經快3個月了，我的身體也會不舒服」、「不戴套還要怪我叫你X裡面」、「突然覺得拿掉小孩太便宜你了」、「難怪我3次懷孕你都不慌不忙」、「因為你只要開口叫我去動手術就行了」，阿翔也回應「又不是我強暴妳、妳不喜歡我，為什麼要談成這樣」、「我就住妳隔壁，怎麼拋下妳」、「談論一個生與不生的事情，要談成這樣？怎麼生呢」、「以後還怎麼做愛」。

▲人妻和小王吵架，催促小王「沒有要生就趕快處理」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

庭審時，阿翔承認訊息是他傳的，也和小萱發生多次性行為，但都是小萱主動示好，他從2022年6月就想斷絕聯絡，但為了安撫小萱，才繼續往來並一起出國。另外小萱受孕期間他正在國外出差，並不是小孩的生父，而且他還要養老婆和未成年的小孩，人夫求償過高。

法官審理，判定小王侵害配偶權，審酌小王為科技公司副總經理，年薪約150萬元，人夫為廣告公司負責人，年所得約420萬元等情，判小王要賠30萬，人夫又上訴到台灣高等法院被駁回，全案定讞。