騎車載13歲少年上旅館2度激戰　新竹小媽媽遭判1年8月

▲18歲陳姓小媽媽性侵13歲少年，遭判1年8月徒刑。(示意圖，非當事人／翻攝自免費圖庫pexels)

記者郭玗潔／新竹報導

新竹一名陳姓女子在網路認識13歲少年小浩(化名)，趁小浩和家人不睦想離家，騎機車將他從桃園載到新竹的旅館性侵2次，直到小浩失蹤被通報，警察尋獲小浩，全案才曝光。新竹地院審理，法官依陳女犯對於未滿14歲之男子為性交罪，處1年8月徒刑。可上訴。

判決指出，陳姓女子和少年小浩為網友，因小浩和家人吵架，要求陳女將他帶離住處，陳女便在2023年11月14日深夜11時許，騎機車把小浩從桃園市新屋區載到新竹市，兩人投宿在一家旅店，陳女又在隔日清晨7時至9時許，以戴套和不戴套的方式，和小浩激戰2次。直到小浩因失蹤遭通報協尋，被警察尋獲後，由校方老師告訴家屬小浩遭性侵一事，陳女也依妨害性自主起訴。

法官指出，對於和未滿14歲的男女性交者，處3年以上10年以下有期徒刑，刑度可謂重大，但案發時陳女為18歲，而小浩為13歲3個月，距滿14歲不到1年，且陳女手段並未違反小浩意願，犯後也坦承犯行，有和解意願，但因對方未出席而未能和解，陳女顯然有悔意，依刑法第59條規定減刑，審酌她高中肄業、育有一女的生活狀況，依她犯對於未滿14歲之男子為性交罪，處1年8月徒刑。可上訴。

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