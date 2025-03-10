護理師搶命！壓5循環「雙膝跪黑青」全看哭：天使不一定有翅膀

記者鄺郁庭／綜合報導

高雄市左營區裕誠路及博愛路口8日深夜發生一件感人插曲。43歲的陳姓男子10點多騎機車行經該路段，停等紅燈時突然人車倒地，當場失去意識。路過的黃姓護理師見狀，立即下車施行CPR，並在Threads分享這件事，讓眾人看得感動不已。

▲黃姓護理師跪地CPR成功搶命。（圖／黃姓護理師授權引用）

[廣告]請繼續往下閱讀...

護理師8日晚上在Threads分享跪在路邊CPR的畫面，「路上遇到OHCA，天職的直覺告訴我下車救人，我壓到第二個循環恢復無效呼吸，但至少人被我救回來了。」貼文狂吸24萬人按讚，「原來天使不一定有翅膀！」「雖然是天職，但妳無私立即正確判斷急救，這份職業專業，在當下是任何人事物無法取代的。」連家屬和119出勤的EMT、義消都紛紛留言道謝。

護理師9日上午則再度發文，分享順手救人的過程，「我自己壓了已經超過五個循環，一直在等救護車抵達，我只知道在119抵達前我手不能停」，她說自己雖然常常靠北護理大環境非常不友善，薪資更是低到她懷疑自己，常想著「我是什麼賤命嗎？這工作誰愛做誰做」，「但昨天一條人命就擺在我眼前，我只想著：『我現在不救他，他一定會死，一個家庭就會毀了』。」

後來回到家之後，她發現自己雙膝都瘀青了，「但歐青可以換回一條人命，值得！救人真的好快樂。」事後，她接到一通電話，內容令人狂喜，「是昨天被我壓回來的那位大哥的太太，電話中哽咽一直哭著道謝，謝到我都不好意思了」，更讓人高興的是，那位大哥平安清醒了。

護理師今（10）日還接到高雄市護理師公會的電話，說在新聞上看到她的善舉，邀請她在護理師節去公開表揚，讓她笑呼「不敢當不敢當，我只是無名小卒而已，我的天職是救人，我只是在做對的事情～」

※本文獲黃姓護理師授權引用。