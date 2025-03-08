哀悼雲云技術長　有人偷貼「產品連結」全看怒：吃人血饅頭？

▲有人在貼文下方貼出雲云產品連結。（圖／產品先生授權引用）

記者鄺郁庭／綜合報導

「雲云科技公司」7日傳出51歲的梁姓技術長提離職，卻遭52歲負責人曾志新砍死，事件震驚社會。部落客「產品先生」7日下午在Threads發文哀悼「替一位梁先生、技術人默哀。一輩子的工程師。Blog停更了。辛苦了。」隔天卻發現，在技術長發生不幸的情況下，居然有人留言貼出購買連結，讓人超傻眼。

「產品先生」貼出截圖，只見有用戶在貼文底下貼產品連結，「居然發生這種事…他們的東西很好用欸！這個智慧寶寶攝影機就很棒，家裡有小北鼻的一定要準備這個。」

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這讓產品先生很傻眼，「在人家公司技術長發生不幸的情況下，這位用戶在 Threads 貼購買連結，然後封鎖原 PO，讓原 PO 連自己貼文被利用都不知道」，直呼這種行為讓人無法接受，可該拍賣平台現在只能靠人力檢舉，導致這類行為橫行。

就有人也開批，「這種時候還有人貼分潤連結，到底是什麼心態？還刻意鎖留言，是在吃人血饅頭嗎？」「這種悲傷的文下還有噁心商人貼分潤連結 ，想賺錢想成這樣也太下流。」

※本文獲產品先生授權引用。

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