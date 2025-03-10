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共軍新一代兩棲突擊車曝光！　裝備新型105毫米炮

▲▼共軍新一代兩棲突擊車曝光。（圖／翻攝自騰訊網）

▲出現在社群媒體上的中共新一代兩棲裝甲突擊車實車照片。（圖／翻攝自騰訊網，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

日前，一張中共全新一代兩棲裝甲突擊車的實車照片，出現在大陸社群媒體上。分析認為，該突擊車運用自動裝彈機、車長雲台式周視儀、遙控武器站等新設備，使「性能全面提高」，將用於替換舊有的05系列兩棲裝甲車。

《騰訊網》軍事作者「軍武次位面」指出。當前，中共陸軍兩棲機械化旅和海軍陸戰隊裝備的主力兩棲裝甲車輛是以ZLT-05/05A兩棲裝甲突擊車以及ZBD-05/05A兩棲裝甲步戰車為代表的05系列兩棲裝甲車族。

05系列兩棲裝甲車族項目代號為212工程，研製時間始於2000年，正式定型時間為2005年，並於此後開始列裝中共陸軍兩棲機械化旅和海軍陸戰隊。

作為一款從2000年開始研製的兩棲裝甲車輛，05系列兩棲裝甲車族的出現，解決了共軍此前兩棲裝甲裝備航速慢、火力不足、資訊化能力弱以及通用化程度低等方面的問題。

▲▼共軍新一代兩棲突擊車曝光。（圖／翻攝自騰訊網）

▲中共海軍陸戰隊目前裝備的ZLT-05A兩棲裝甲突擊車。

同時，也由於05系列兩棲裝甲車族裡的車輛，都採用了滑水型車體設計，水上行駛速度都基本達到了時速25公里以上，因此，05系列也成了當今世界上現役水面航速最快的兩棲裝甲車輛/車族。

不過，受限於當時技術、研製經費以及研製周期等方面的限制，05系列兩棲裝甲車族本身也存在著一些技術上的不足。例如，該車族裡的ZLT-05/05A兩棲裝甲突擊車缺乏車長周視儀，也沒有配備自動裝彈機，而早期的ZBD-05兩棲裝甲步戰車使用的簡易火控系統，並不具備完善的行進間射擊能力。

雖然在後期的ZBD-05A兩棲裝甲步戰車嘗試配備簡易數位化火控系統，但行進間射擊時的命中精度仍較為不足，且30毫米自動炮的火力效能也較為一般。此外，整個05系列兩棲裝甲車族在綜合防護、機動以及資訊化程度等方面，都仍有較大的提升空間。

▼中共海軍陸戰隊裝備的ZBD-05兩棲裝甲步戰車在水上航行時的場景。

▲▼共軍新一代兩棲突擊車曝光。（圖／翻攝自騰訊網）

在此背景下，用於替換05系列兩棲裝甲車族的新一代兩棲裝甲車族也就應運而生。從目前獲得的資訊推測，以已經曝光的新一代兩棲裝甲突擊車為例，新車依舊沿用了與05系列兩棲裝甲車族類似的滑水型車體設計，但配備了與第四代坦克同款的採用隱身熱護套的新型105毫米長身管線膛炮，該炮取消了炮口制退器，抽氣裝置則似乎隱藏在了隱身熱護套內。

同時，中共新一代兩棲裝甲突擊車還運用了自動裝彈機、車長雲台式周視儀、遙控武器站等在內的新設備，發動機功率也得到了進一步的提升，從而使其航速據稱可提高到時速40公里左右，且在綜合防護（如：配備了綜合雷射告警裝置）、車體尺寸方面、人機功效也得到了進一步的優化。

而未曝光的新一代兩棲裝甲步戰車，也可能已經適配了更新一代的火控系統，且使用的小口徑自動炮也很大機率得到了性能上的提升。

▼中共新型兩棲裝甲突擊車（上）與現役ZLT-05兩棲裝甲突擊車的側面細節對比圖。

▲▼共軍新一代兩棲突擊車曝光。（圖／翻攝自騰訊網）

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