東部戰區新年MV「五星旗同框中央山脈」　「銀杏」諧音梗六代機

記者魏有德／綜合報導

解放軍東部戰區昨（1）日推出新年「宣傳片」，以港星劉德華的「中國人」為背景音樂，幾款新式裝備也先後在MV中「露臉」，強調「堅決維護祖國統一的決心意志和能力底氣」。值得注意的是，MV還以「銀杏葉」比擬日前曝光，被視為大陸六代戰機的新型「隱形」戰機，被外界認為是另一種形式的「官宣」。

▲解放軍東部戰區2025新年MV。（圖／翻攝東部戰區微博，下同）

東部戰區MV首個畫面是在珠海航展上全球首秀的殲-35A隱形戰機，尾部噴射出的「馬赫環」清晰可見，緊接著是同樣在珠海航展登場的全球最大型無人作戰艇「虎鯨號」，虎鯨號是一款500噸級的高速無人作戰裝備，採三體船型及柴電推進模式，具有反潛、無人機群作戰等功能。

值得注意的是，MV中還出現一段背景為藍天，前景為一片「銀杏葉」和飛鳥的畫面，這讓不少軍迷們自然而然的聯想起，陸網近期瘋傳是「六代戰機」試飛的「新型飛行器」。

「銀杏」的出現有多種解讀，有人認為是「隱形」的諧音，也有人認為「銀杏黃了」代表的是秋收，也就是六代機已經成功「解鎖」，獨步全球。

至於畫面中的「飛鳥」則是「褐雨燕」。公開資訊顯示，褐雨燕有著卓越的空氣動力學外形及特殊的生理結構，當飛行時，時速最高可達350公里，滑翔時速則在110至190公里間，也有人認為六代機是受到一些啟發。

此外，剛下水的076兩棲攻擊艦「四川艦」也出現在MV中，再加上解放軍近期持續研究發展的「無人機蜂群」、現階段主力裝備殲-20、運-20、雙航母編隊及艦載機等，在2025年第一天大秀肌肉的態度十分明顯。

至於在東部戰區宣傳片中常見的與台灣中央山脈同框畫面，在這支MV中也出現「升級版」。畫面中的解放軍戰機透過座艙罩上貼的五星旗，和中央山脈錯位同框，藉此強調其「劍指台獨」的決心。