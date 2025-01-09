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美衛星拍下「第三款」共軍「六代機」　「黃皮機」停瀋飛集團機庫外

▲美國衛星拍下瀋飛集團機庫外出現疑似第三款六代機模型。（圖／翻攝War Zone官網）

▲美國衛星拍下瀋飛集團機庫外出現疑似第三款六代機模型。（圖／翻攝War Zone官網）

文／香港01

中國軍事航空領域再傳新消息，隨著去（2024）年底兩款新型隱形戰機的曝光，中國第6代戰機的研發進度備受關注。近日，美國商業衛星公司星球實驗室（Planet Labs Inc）於1日拍攝的衛星圖像顯示，在瀋陽飛機工業集團的工廠聯合機場北端，疑似出現一架第3款6代戰機的機體或模型。

根據《戰區》（The War Zone）網站8日報導，衛星圖像顯示，該物體機身長約15公尺，翼展略寬，外型與此前兩款設計截然不同。其設計包括改良的鑽石形三角翼平台、寬大的中段機身，以及兩個置頂發動機短艙。此外，圖像中未見尾翼，機體以黃色或棕褐色為主，符合中國原型軍機的底漆特徵。

▲▼疑大陸六代機試飛畫面流出 雙座保密階段殲20伴飛。（圖／翻攝自微博）

▲疑為大陸六代機試飛畫面流出。（圖／翻攝自微博）

報導引述分析指出，該物體可能是一款中重量級載人戰術概念戰機，甚至可能是一架無人戰機。其外型與瀋陽飛機工業集團現有的「側衛」（Flanker）戰機系列或FC-31／殲-35隱形戰機均不同，甚至與瀋陽此前的6代戰機設計有所差異。

報導聯想到2022年曾在臨洮空軍基地出現的模型或全尺寸誘餌，指出這可能是中國另一款6代戰機的研製探索。

另據衛星圖像顯示，武漢「航母樓」的「甲板」上亦現不明物體。該黑色實物模型被認為可能與艦載戰機相關，且現場還能清晰看到殲-15和殲-35的模型。專家指出，「航母樓」過去多次展示艦載戰機模型，新出現的物體或許與即將服役的艦載機型有關，但具體用途仍有待進一步分析。

儘管目前中國官方對此並無正式回應，但這些發現再次凸顯中國在航空技術領域的研發進展。

 【本文獲《香港01》授權轉載。】

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