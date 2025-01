美衛星拍下「第三款」共軍「六代機」　「黃皮機」停瀋飛集團機庫外

▲美國衛星拍下瀋飛集團機庫外出現疑似第三款六代機模型。(圖/翻攝War Zone官網)

文/香港01

中國軍事航空領域再傳新消息,隨著去(2024)年底兩款新型隱形戰機的曝光,中國第6代戰機的研發進度備受關注。近日,美國商業衛星公司星球實驗室(Planet Labs Inc)於1日拍攝的衛星圖像顯示,在瀋陽飛機工業集團的工廠聯合機場北端,疑似出現一架第3款6代戰機的機體或模型。

根據《戰區》(The War Zone)網站8日報導,衛星圖像顯示,該物體機身長約15公尺,翼展略寬,外型與此前兩款設計截然不同。其設計包括改良的鑽石形三角翼平台、寬大的中段機身,以及兩個置頂發動機短艙。此外,圖像中未見尾翼,機體以黃色或棕褐色為主,符合中國原型軍機的底漆特徵。

▲疑為大陸六代機試飛畫面流出。(圖/翻攝自微博)

報導引述分析指出,該物體可能是一款中重量級載人戰術概念戰機,甚至可能是一架無人戰機。其外型與瀋陽飛機工業集團現有的「側衛」(Flanker)戰機系列或FC-31/殲-35隱形戰機均不同,甚至與瀋陽此前的6代戰機設計有所差異。

報導聯想到2022年曾在臨洮空軍基地出現的模型或全尺寸誘餌,指出這可能是中國另一款6代戰機的研製探索。

