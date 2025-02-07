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陸核潛艇之父黃旭華病逝！享耆壽99歲　首開登艇參與深潛極限測試先例

▲大陸「核潛艇之父」華旭華病逝。（圖／翻攝新京報）

▲大陸「核潛艇之父」黃旭華病逝。（圖／翻攝新京報）

記者魏有德／綜合報導

被譽為大陸「核潛艇之父」的中工院院士、共和國勳章持有人黃旭華昨（6）日晚間20時30分於湖北武漢病逝，享耆壽99歲。訃聞顯示，黃旭華曾用名黃紹強，1945至1949年就讀於交通大學（現上海交通大學）造船工程系，1949年4月加入中國共產黨，是中國核潛艇事業的開拓者和奠基者之一。

▲大陸「核潛艇之父」華旭華病逝。（圖／翻攝新京報）

▲黃旭華學生時代的樣貌。（圖／翻攝新京報）

公開資訊顯示，黃旭華在戰火紛飛的年代報考上海交通大學，並在大學期間加入中共地下黨組織「山茶社」。國共內戰結束後，黃旭華如同潛艇般地「無聲勝有聲」，被中南海祕密召至北京，此後30年如同「人間蒸發」一般，投入研發核潛艇事業。

華旭華時常掛在嘴上的一句話便是，「此生屬於核潛艇，此生屬於祖國，此生無怨無悔。」他在1988年時，參與大陸首次核潛艇極限深潛試驗。作為核潛艇總設計師，黃旭華以「花甲痴翁，志探龍宮，驚濤駭浪，樂在其中」的豪俠之氣，親自上艇坐鎮，隨艇下潛至極限深度，創下世界核潛艇總設計師親自參與極限深潛試驗的先例。

黃旭華生涯先後在華東軍管會船舶建造處、上海市招商局、上海市港務局、上海市船舶工業管理局、北京船舶工業管理局、海軍和一機部聯合組建的「核潛艇總體設計組」、國防部第七研究院第十五研究所、中國船舶集團有限公司第七一九研究所等單位工作。

他曾擔任七院十五所副總工程師、第一代核潛艇工程副總設計師、總設計師；歷任七一九所副總工程師、副所長、所長、黨委書記（代理）、名譽所長。1994年當選為大陸中國工程院首批院士，2018年8月離休，直至2019年，黃旭華獲頒大陸國家最高榮譽的共和國勳章。

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