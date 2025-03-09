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日本岩手山林大火撲滅！市長解除避難令　居民驚恐：以後不敢用火

▲▼日本岩手縣大船渡市從2月26日起發生山林大火。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本岩手縣大船渡市從2月26日起發生山林大火。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／編譯

日本岩手縣大船渡市從2月26日起發生山林火災，由於火勢隨著風向不斷擴散延燒，導致2900公頃遭烈火焚燒，相當於整座城市面積的9分之1，消防當局更發現一具身分不詳的男性遺體。不過，在當地開始降雨後，消防當局逐漸控制火勢，大船渡市市長更於今（9）日下午召開記者會，宣布已經撲滅主要火勢。

根據《日本放送協會》，岩手縣大船渡市從2月26日發生山林火災後，經過12天的時間，消防當局終於成功撲滅主要火勢，市長淵上清（渕上清）更於9日傍晚召開記者會，表示消防當局已經成功控制住火勢、不會再有殘餘火勢延燒的危機發生，宣布當局已經「鎮壓」火勢。

▲▼日本岩手縣大船渡市從2月26日起發生山林大火。（圖／達志影像／美聯社）

大船渡市9日下午解除赤崎町蛸之浦地區（蛸ノ浦）、清水地區、永濱地區、大立地區的避難指示，361戶、882名居民可以返家。同時，大船渡市預計將於明（10）日中午解除三陸町里、赤崎町長崎地區、外口地區、合足地區的避難指示。大船渡市將會持續撲滅殘餘火勢，並保持高度警戒。

市長淵上清在記者會上表示，「儘管這場火災規模之大，此前任誰也沒有經歷過，但經過消防當局全面集結人力進行救災滅火，加上降雨助力，最後終於能夠控制住火勢，由於往後已經不會出現延燒的危機，因此在這裡宣布成功鎮壓火勢。在此，我代表市民朋友們，向長期以來在困難之中撲滅火勢的消防人員，致上最高的敬意。」

包括祭出避難指示令的地區，大船渡市針對所有地區進行調查，發現高達210棟建築物慘遭山林大火燃燒，102棟為住宅，其中有76棟全面焚毀。

▲▼日本岩手縣大船渡市從2月26日起發生山林大火。（圖／達志影像／美聯社）

受到山林大火的影響，三陸鐵道公司決定從本月2日起暫時停止營運谷灣線（リアス線）盛車站至釜石車站，不過從9日起，將重新恢復三陸車站至釜石車站路段，將以減少班次的形式折返營運。三陸鐵道公司表示，將重新恢復三陸車站至釜石車站之間的電力供應，由於確認相關設備安全無虞，因此決定恢復行駛。

隨著避難指示令解除，66歲女性住戶崎山綾子終於能夠帶著女兒、4歲與3歲的孫子重返家園。她受訪時表示，「能夠守護祖先的牌位重返家園，真的太好了！由於先前根本不曾經歷這麼恐怖的火災，以後可能會害怕在佛壇用火吧。還好家園有留下來。」

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