烏克蘭慘了！俄軍揪北韓兵「奪3分之2失土」　用無人機威脅補給據點

▲俄羅斯庫斯克州蘇賈鎮一棟作為平民庇護所的校舍遭襲。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯與北韓（朝鮮）聯軍近日在庫斯克州戰場上取得重大進展，不僅奪回遭烏軍占領的3分之2領土，更威脅烏克蘭的補給線與戰略據點！軍事消息人士分析，北韓部隊與俄羅斯無人機部隊在猛烈砲火與空襲掩護下發動攻勢，成功突破烏軍重要防線。一旦烏軍被迫撤退，將使基輔面臨戰略劣勢，削弱其在和平談判中的籌碼。

根據美媒《紐約時報》，烏克蘭軍方透露，北韓部隊平均約50人一組發動衝鋒，然而而烏軍在陣地上往往只有6名士兵防守，難以有效阻擋攻勢。烏軍通訊部隊指揮官奧列克希（Oleksii）表示，現場已無法有效遏制敵軍攻勢，對未來決策的效果感到憂心，「這是真的！我們擋不住他們。他們就像洪流般襲捲我們。」

報導分析，一旦烏軍在庫斯克州的據點失守，將對基輔當局帶來嚴重影響。該地區原為烏軍於2024年夏天突襲俄羅斯邊境時奪取的重要據點，當時烏軍成功突破俄軍防線，奪下蘇賈鎮（Sudzha）周圍約200平方英里的區域，這也是二戰以來首次有外國軍隊進入俄羅斯本土。

然而，俄軍攜手北韓軍經過數月激戰，已奪回當初遭烏軍所占領領土的3分之2，不過卻也付出慘烈代價。烏克蘭、南韓及西方情報估計，俄軍與北韓軍已有至少4000名士兵陣亡。儘管如此，北韓仍持續投入部隊至戰場，並與俄軍加強戰術聯合作戰。

烏軍指出，北韓士兵已適應戰場環境，並在無人機作戰方面展現出更高的協調性，提升了攻擊效率。

▲北韓軍前往俄國庫斯克州協助對抗烏軍，卻慘遭烏軍無人機襲擊，淪為一具又一具冰冷的遺體。（圖／達志影像）

分析人士對烏克蘭去年針對庫斯克州發動的攻勢評價不一。烏軍的進攻成功雖然拖延了俄軍原定對蘇梅州的攻勢，並迫使俄方重新分配資源，減輕其他戰線的壓力；但另一方面，如今烏軍的戰略據點受到嚴重威脅，可能迫使基輔當局的談判空間進一步受限。

目前，俄軍已將約1.2萬名北韓士兵投入戰場，這些士兵先前曾在1月短暫撤出戰場整編，但現已重返前線。烏克蘭總統澤倫斯基2月8日證實，俄軍再次部署北韓士兵參與作戰。戰場情報顯示，北韓軍隊與俄軍無人機部隊在戰術配合上逐步精進，並已成功在蘇賈南方的戰線取得突破。

俄軍除了人數優勢外，還在戰場上大量使用光纖控制無人機。這類無人機透過極細的光纖電纜進行遠程操控，不受傳統電子干擾影響，大幅提升戰場監控與精準打擊能力。烏軍無人機指揮官表示，俄軍無人機飛行距離增加，並且有小型突擊部隊與無人機合作，進一步提升攻擊精準度。

烏克蘭軍方表示，儘管面臨巨大壓力，目前仍能維持防線，並有組織地進行戰術撤退。然而，由於俄軍與北韓部隊集中火力切斷烏軍補給線，烏克蘭的戰略態勢正逐漸惡化，尤其俄軍無人機部隊與其操控技術皆為精銳，進一步增加烏軍防禦難度。