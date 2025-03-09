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日本旅遊「唯獨1人吃素」　他怒：什麼都不能吃！下場更傻眼

▲高雄市一家主打鰻魚的日本料理，料理鰻魚的過程就得要花24小時，讓不少日本老饕都會慕名而來 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲原PO不滿去日本都吃素。（示意圖／記者吳奕靖攝）

網搜小組／劉維榛報導

一名網友透露，日前拜託友人讓他跟團去日本，但到了當地才知道，其中一人吃素，且蔥蒜韭菜也不吃，但大家都願意配合找餐廳，唯獨原PO實在受不了，認為對方很麻煩，沒想到整團朋友都不挺，反而建議原PO脫隊去吃燒肉或海鮮。文章曝光後，全場也紛紛搖頭回應，「你才是多餘的那個人！」

一名網友在Dcard表示，日前得知幾位友人要去日本旅遊，原PO主動開口想要跟團，「拜託他們讓我跟，最後終於同意讓我跟著去」，滿心期待的原PO卻大嘆，「去了之後是惡夢的開始！」

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該團共有6人出發，但其中1人吃素（以A男為簡稱），就連蔥、蒜、韭菜、洋蔥也不碰，因此每當原PO看到中意的餐廳時，都會以A男會沒東西吃為由打槍。一度令原PO非常不爽，「A男自己怎麼不會不好意思？造成人家這麼麻煩。」

到了第三天，原PO直言受不了了，當著大家的面向A男抱怨，「你自己去找吃的啦，不然我們想吃什麼都不能吃，這樣我們很麻煩欸！」此話一出後，其他4人反而都站在A男那邊，強調已經找好餐廳了，並回嗆可以自己去吃，想吃燒肉還是海鮮都可以。

原PO聽完氣到不行，但礙於自己不會日文，也不敢獨自去吃，最後只能默默跟著他們用餐，如今已經回國的原PO依舊越想越不爽，「明明A男就是少數人，為什麼要壓低姿態配合他？」最後他更勸世，以後出國如果有素食者同行的話，奉勸大家乾脆別去。

文章曝光後，底下網友逆風回應，「他們是想跟A男出國，不是想跟你出國」、「看完整篇我覺得麻煩的是你，而不是有人吃素」、「人家沒找你，你硬要跟的話就配合點，少在那邊嘰嘰歪歪的」、「你才是多餘的那個人，A男是他們的好朋友」、「你才是他們的惡夢，硬要插一腳又不會日文」、「我本人吃素，從來沒被朋友嫌過麻煩喔，看起來麻煩的人是你」。

也有人質疑真實性，「這篇不是反串就是想故意引戰吧」、「絕對反串文，無言」。不過，有過來人分享，「男友也是吃素，我們很常去日本玩，日本素食餐廳很難找沒錯，但因為他是我男友，我很願意跟他去嘗試不同的素食餐廳」、「我遇過！說真的日本很不適合吃素的人，畢竟連拉麵都是骨頭熬湯的，但我朋友沒有A男那麼多不吃的，純粹不吃肉而已，因此我們去吃燒肉時她自己去外面找吃的，不方便但也互相配合」。

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►妹子求找「容易請假的工作」　網給答案！1行業超爽：常請10天出國

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