台南大內區石林里自主防災社區演練　南消四大不缺席

▲台南市消防局大內消防分隊與大內區石林里，9日上午9時30分許，於石子瀨社區活動中心辦理石林里自主防災社區演練及宣導，結合居民、志工及義消一起演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局大內消防分隊與大內區石林里，9日上午9時30分許，於石子瀨社區活動中心辦理石林里自主防災社區演練及宣導，結合居民、志工及義消一起演練，讓現場民眾實際操作地震保命三步驟：『趴下、掩護、穩住』及向民眾宣導裝設住警器的重要性。



台灣位於環太平洋地震帶上地震頻繁，因此教導民眾如何正確的避難是很重要的事。宣導活動中宣導消防局辦理119住警器抽獎活動及CPR實際操作，更以安定四層透天厝清晨大火 6人成功逃生案例說明，讓民眾了解安裝住警器的必要性，以確保自身安全。

第四大隊大隊長蔡國保表示災後「自助：互助：公助」比例是「7：2：1」，救難人員無法第一時間到達災害現場，所以教導民眾如何避難為地震防災的重要一環，期許消防隊結合義消配合區公所及社區橫向合作辦理聯合宣導，藉由活動讓民眾接受最正確的消防知識，避免以訛傳訛的錯誤防災觀念，只有平時做好準備，才能在災害來臨時正確應變。

消防局局長李明峯亦表示，防火防災觀念要持續精進，以實際案例向民眾宣導，確保民眾在面對災害時都能夠安然應對，更呼籲熱心人士一起加入台南市政府消防局義勇消防隊的行列，為台南市安全貢獻一份心力。

市長黃偉哲呼籲防災工作不分你我，平時做好防災整備訓練在災害來臨時就可以派上用場，透過每年結合國家防災日防災教育宣導，喚起民眾對於災害的記憶與重視，強化自身的防災應變能力。