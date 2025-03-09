台南做工行善團兵分五路　力助弱勢、地震戶打造安心住所

▲台南市政府勞工局「做工行善團」志工9日兵分五路，幫助弱勢、地震戶打造安心住所。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府勞工局「做工行善團」志工9日兵分五路，泥水工會志工前往南區劉姓案家、柳營區連姓案家、玉井區周姓案家進行貼磁磚、泥作地坪、牆壁修補工程，油漆工會志工則前往楠西區為江姓地震災戶，進行牆壁及門窗粉刷施工。

木工工會及勞工志願服務協會志工則自官田區二手家具倉庫搬運床組家具，2/19及9日兩梯次搬送至楠西區南水署宿舍等災戶之二手傢具計有衣櫥21座、單人床69組，床墊床包及枕頭36組、桌子10張、椅子50張。楠西區公所團隊亦到場關懷及協助作業。本周修繕馬不停蹄，連續幾日都有修繕施工，鋁製工會到南區、楠西區安裝門框及鋁門，餐飲產業工會則提供午餐慰勞辛苦志工，除了修繕施工，昨日志工們也前往玉井區地震受災戶會勘，泥水工會志工今日便至玉井區幫周姓身障地震弱勢受災戶修補牆壁，共同打造溫暖城市。

居住於楠西區蜜枝里江女士84歲，獨居於60年屋齡的老舊房宅，家中先生已身故，僅依靠每月領取老農津貼補助8千多元維持生活，經濟狀況不佳。案家因無能力維修，天花板下陷，屋瓦破損，加上地震影響屋況更顯得汲汲可危，案家先以大型帆布覆蓋屋頂，以防漏水。勞工局做工行善團已經完成拆除屋瓦及天花板，屋頂鋼板施工，泥水、木工、電氣、鋁製等工會志工進行牆縫泥作補強、天花板輕鋼架、水電管路施工及安裝電燈、鋁門窗及紗窗門等工程，9日油漆工會進行油漆粉刷後，共同完成做工行善團第281戶，也是偉哲市長任內第200戶。台南市餐飲業職業工會劉檄穆理事長也連結總祿境土地公廟平安米送給案家，期望阿嬤平安健康。

南區李先生家中於2025年2月1日發生火災，車庫及房屋多處慘遭祝融，案家仍需支付房屋及機車貸款，無力負擔房屋修繕，做工行善團接獲通報進行會勘，由電氣工會率先進場進行臨時電力復原，泥水工會進場拆除、鋁製品製造工會進行鋁門窗丈量,本日由泥水、電氣工會進場進行泥作地坪修補、電路調整作業,，期能早日協助案家完成修繕，讓案家有宜居安居之所。

柳營區連先生經濟困難，無法負擔房屋修繕費用，屋頂多處破洞，天花板輕鋼架也已腐爛脫落，只能撿塑膠板蓋在屋頂上，暫時遮擋雨水。接獲通報後，做工行善團會勘後迅速安排了修繕期程，期望能盡快讓連先生住在安全的環境中。今日泥水工會再度進場施工，進行浴室、廚房牆壁貼磁磚施工。大台南總工會監召沈坤海也多次帶咖啡飲品慰勞志工。

王鑫基局長表示，感謝本週齊心齊力家庭志工，泥水工會:家庭志工陳文招、張文珍、陳竣昇一家與謝孟峰、林宜靜夫妻檔及黃思華、沈麗茹夫妻及女兒黃貴妹共同參與，油漆工會: 家庭志工郭彥廷、郭莊素珠，邱重欽、吳鳳娥二對夫妻檔，鋁製工會:余承翰、陳奕如夫妻，台南市餐飲業產業工會:郭國仁、錢畇方，林佑厚、劉雅惠兩對夫妻，勞工志願服務協會: 陳來發、苑秀芳夫妻，曹至清、陳雪惠夫妻。

市長黃偉哲表示勞工局為職災、弱勢勞工修繕房屋，不僅是全國首創的善舉，更希望藉由拋磚引玉，號召更多資源投入公益，透過民間與政府共同合作的力量，幫助更多弱勢勞工，居住楠西區密枝阿嬤看到因地震破損房屋逐步的修建完成，阿嬤臉上嶄露笑容與謝意，對市府團隊和志工積極快速的施工節奏感到欽佩。修繕志工不斷持續努力，讓更多的弱勢朋友不僅能住得安心，亦能在政府的扶助下一起用專業來守護台南這個有情有疼心的城市。