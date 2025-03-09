海軍敦睦艦隊抵台南安平商港　黃偉哲歡迎國軍盼全民提升國防意識

▲海軍「敦睦遠航訓練支隊」9日抵達台南安平商港，展開國內航訓的第二站，黃偉哲市長上午也親自到安平商港迎接國軍及艦隊，並致贈官兵弟兄加菜金，受到海軍司令部副司令馬群超中將率隊歡迎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

海軍「敦睦遠航訓練支隊」9日抵達台南安平商港，展開國內航訓的第二站，今年除開放532磐石軍艦（油彈補給艦）及1207武昌軍艦（康定級飛彈巡防艦）兩艘軍艦外，台南市長黃偉哲特地向海軍爭取增派623沱江級武江艦，並增設20機砲悍馬車、40機槍悍馬車、AAV7登陸戰車、紅雀無人機等裝備陳展，希望帶給市民一個豐富國防知性饗宴。

黃偉哲市長上午也親自到安平商港迎接國軍及艦隊，並致贈官兵弟兄加菜金，受到海軍司令部副司令馬群超中將率隊歡迎，加菜金則由敦睦遠訓支隊支隊長劉岱瑞少將代表接受。

黃偉哲表示，歡迎海軍敦睦艦隊環島航訓停留台南安平港，海軍敦睦艦隊是海軍重要的宣傳艦隊，展現出海軍精良的訓練與裝備，今明二日希望透過艦艇開放參觀，讓民眾近距離接觸海軍，了解海軍的任務和功能，期待兩日開放登艦參觀的活動，提升全民國防意識，讓國人更了解海軍保家衛國的訓練成果。

為慰勞海軍「敦睦遠航訓練支隊」官兵訓練之辛勞，北區開基玉皇宮主委涂大松也前往迎接艦隊並致贈加菜金，以表達國人對國軍官兵堅定捍衛國防的敬意和感謝。

2025年「敦睦遠航訓練支隊」今明（3/9-3/10）兩日開放民眾登艦參觀，並安排海軍官校學生鼓號樂隊、海軍儀隊樂隊及莒拳隊舉行1小時表演。活動兩日於停泊港有各式攤位，包括郵局「i 郵箱」行動郵車、府城美食、農特產品等市集，好玩好吃又豐富。

民政局提醒，活動期間僅開放新信路管制站供民眾出入，歡迎參觀民眾搭乘大眾運輸如台南市公車【綠17】、【藍幹線】前往，登艦時請出示國民身分證或具照片之合法證件供海軍查驗辨識，歡迎市民朋友登艦，為國軍加油打氣。