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台南楠西彩繪貨櫃屋打造多功能交誼小舖　齊力支持居民生活重建

▲「多功能交誼小舖」供民眾使用，8日正式啟用，副市長葉澤山及市長夫人劉育菁代表黃偉哲市長出席啟用儀式，並頒發協力團體感謝狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「多功能交誼小舖」供民眾使用，8日正式啟用，副市長葉澤山及市長夫人劉育菁代表黃偉哲市長出席啟用儀式，並頒發協力團體感謝狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提供0121楠西地震安置於水利署南區水資源分署宿舍的受災戶多元交誼的活動空間，社團法人台南市醫師公會及社團法人台南市牙醫師公會共同捐贈貨櫃屋，打造「多功能交誼小舖」供民眾使用，8日正式啟用。

副市長葉澤山及市長夫人劉育菁代表黃偉哲市長出席啟用儀式，並頒發協力團體感謝狀，感謝各界對地震受災地區的關懷與協助，現場來賓也共同彩繪貨櫃屋，象徵社區重建的希望與光明。

▲「多功能交誼小舖」供民眾使用，8日正式啟用，副市長葉澤山及市長夫人劉育菁代表黃偉哲市長出席啟用儀式，並頒發協力團體感謝狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市議員周奕齊本人及立法委員陳亭妃、林俊憲、郭國文等服務處代表均到場，宿舍區住民李禮女士與賴稚建先生及多位楠區居民及地方代表都出席現場。交誼小舖內附有視聽及卡拉OK設備，外觀由光華高中學生進行設計及彩繪，前庭活動廣場則擺置光華高中得獎之花燈作品，楠西社區照顧關懷據點志工特別準備親手煮的湯圓分送給居民，傳達滿滿的祝褔。

 ▲「多功能交誼小舖」供民眾使用，8日正式啟用，副市長葉澤山及市長夫人劉育菁代表黃偉哲市長出席啟用儀式，並頒發協力團體感謝狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）
黃偉哲市長表示，此次0121地震多戶民宅受損亟需修繕，感謝南水署提供空間，讓居民能夠在此作為中期安置住所，感謝社團法人台南市醫師公會及社團法人台南市牙醫師公會，無私捐贈多功能交誼小舖，讓在地居民有聚會、休閒、重整身心及人際關係之場所；另也要感謝地震發生後至今，所有投入救災工作的各公私協力單位，未來市府將持續秉持「全方位關懷」的理念，除提供物質援助外，也會提供情感支持及身心健康活動等多元化的措施，幫助市民積極重建，邁向更健康的生活。

▲「多功能交誼小舖」供民眾使用，8日正式啟用，副市長葉澤山及市長夫人劉育菁代表黃偉哲市長出席啟用儀式，並頒發協力團體感謝狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）
楠西區江氏夫婦首開箱多功能交誼小舖卡拉OK，夫婦合唱「感恩的心」，江太太說地震後生活受到嚴重的影響，但是災民們都很努力讓自己回歸正常生活，感恩所有努力站起來的災民及所有來幫忙的公私單位；江先生則點唱「大海」送給所有災民，要把所有地震帶來的不愉快回憶，隨著大海一起帶走，共同迎接新的生活。


社會局長郭乃文指出，今日啟用活動特別結合身心健康義診，希望重拾居民重視自我健康動力，感謝成大醫學院退休名譽教授林啟禎醫師及玉井區双美診所陳俊文醫師於現場提供居民內外科義診外，另有王亭力、黃文琳及陳伯愷三位臨床心理師支援心理復健服務，協助受災民眾穩健走在身心平衡的復健之路。

▲「多功能交誼小舖」供民眾使用，8日正式啟用，副市長葉澤山及市長夫人劉育菁代表黃偉哲市長出席啟用儀式，並頒發協力團體感謝狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）
市府感謝此次參與賑災的民間企業及社會福利團體，這份來自各界的支持與合作，為災後重建挹注許多資源，包括綠柏園股份有限公司、財團法人基督教芥菜種會、財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會、噶瑪噶居寺、台南市立愛文教關懷協會、圓成有限公司、許黃彩好女士、社團法人台南市醫師公會、社團法人台南市牙醫師公會、台南市臨床心理師公會、台南市光華高中等等單位都積極參與其中，提供各種資源和關懷，攜手幫助受災民眾重建生活。

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