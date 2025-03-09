嘉義縣全民防衛動員準備業務會議　探討災害防救策略

▲嘉義縣帳翁章梁主持114年動員、戰綜、災防三合一會報 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為建立軍政、民政、災防機構聯繫平台，增進全民災害防救能力，嘉義縣長翁章梁6日主持114年「全民防衛動員準備業務、全民戰力綜合協調及災害防救」三合一會報第1次定期會議。

會中由行政院動員會報鄭專委、行政院災害防救辦公室蔡參議、臺閩戰綜會報邸上校、中區戰綜會報紀上校、嘉義災防區邱少將、本縣災害防救會報委員、專家諮詢委員及各鄉鎮市公所、事業單位赴警察局與會。

會議首先頒獎及頒發聘書，感謝工作夥伴於災害防救上的付出與辛勞。會中報告過去一年防救災成果，並進行兵棋推演，模擬災害發生，強化相關單位臨機處置應對。

本次推演突然發生極淺層地震，多處房屋倒塌，過程納入「災害初期應變作為」、「災害防救應處作為」、「災後復原具體作法」等項目。狀況模擬聯合運作機制，讓各編組單位瞭解災害來臨時的處置模式，以便統合轄區內可供運用民力、物力。

翁章梁表示，各界應做好溝通協調、觀念整合及培養意識。汛期將屆，應做好各項災害防救應變，以期降低損失。

翁章梁說，加強災害防救整備包括檢視抽水機、馬達、堤防有無損壞，下水道有無淤積，規劃避難收容場所，民間救災資源協調等，災害一發生就能迅速啟動應變機制。