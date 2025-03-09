阿根廷突降「一整年」暴雨！8小時內慘遭淹沒　13死數百人急撤

▲阿根廷港口城市布蘭卡港短短8個小時降下超過400mm的暴雨。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

阿根廷港口城市布蘭卡港（Bahia Blanca）在短短8小時內降下超過400毫米的雨量，相當於當地全年降雨總量，引發嚴重洪水，造成至少13人死亡，數百人被迫撤離。暴雨淹沒醫院病房、部分地區停電，街道汪洋一片。當局表示，至少5人在道路積水中喪命，另有2名年幼女孩恐遭洪水沖走失蹤。

根據《美國之音》等外媒，阿根廷政府已批准920萬美元（約新台幣3億元）緊急援助，協助災後重建。從當地時間8日起開始降下暴雨，短短8小時內降下超過400mm的雨量。布宜諾斯艾利斯省安全部長阿隆索（Javier Alonso）表示，此次降雨「幾乎等於布蘭卡港一整年的降水總量」，形容是「前所未見的災難」。

阿根廷國家安全部長布里奇（Patricia Bullrich）則感嘆，布蘭卡港已遭暴雨「摧毀」。

豪雨導致醫療設施受損，其中何塞•佩納醫院（Jose Penna Hospital）被迫撤離。當地社群平台影片與新聞畫面顯示，醫護人員緊急抱著新生嬰兒撤離至安全地點，軍方後續則介入協助。洪水還導致市區與周邊地區停電，市府一度主動切斷電力，以防進一步災害。

當局表示，至少5名罹難者是在積水的道路上喪生，推測可能因水位迅速上升而受困車內。此外，當地媒體報導稱，2名分別為4歲和1歲的幼童在洪水中失蹤，疑似被急流沖走，警方與救援人員仍在搜尋中。

災情也波及周邊地區，度假城市馬德普拉塔（Mar del Plata）於7日晚間也降下豪雨，地方政府緊急取消夜間活動，並呼籲民眾留在室內。首都布宜諾斯艾利斯也受到風暴影響，但未傳出重大災情。

布蘭卡港過去曾遭受極端天氣影響，2023年曾發生風暴，造成13人死亡、大量房屋倒塌與基礎設施受損。此次災害發生後，阿根廷政府已批准920萬美元的緊急援助，以協助受災居民與市政基礎設施的修復工作。