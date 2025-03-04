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獨／直擊！谷關山區強風驟雨「天降雞蛋大冰雹」　嚇人畫面曝

記者李陳信得、游瓊華／台中報導

台中市山區谷關地區今天（4日）下午4點30分左右突然下起狂風驟雨，《ETtoday東森新媒體》記者現場直擊天降冰雹，大小不一，最大猶如雞蛋般大小，冰雹砸到屋頂上發出巨大聲響；許多民眾擔心被砸傷，趕緊躲到屋內；雖然時間僅維持10分鐘左右，但馬路上以及農作黑網上已滿是冰雹。

▲冰雹。（圖／記者李陳信得攝）

▲台中谷關山區下午下起冰雹，當中還有不少宛如雞蛋般大小，嚇壞不少人。（圖／記者李陳信得攝，下同）

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中央氣象署發布大雷雨即時訊息，提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

▲冰雹。（圖／記者李陳信得攝）

氣象署提醒，路面濕滑、能見度低，要注意行車安全、減速慢行；並遠離山頂、屋頂、涼亭、獨立樹下、溪流或水塘，位於空曠區域應蹲下並盡量減少與地面接觸的面積。 切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留；另外，冰雹影響人車安全。

▲台中谷關山區下午下起冰雹，當中還有不少宛如雞蛋般大小，嚇壞不少人。（圖／記者李陳信得攝，下同）

影響範圍：台中市(東區 北屯區 豐原區等共12鄉鎮區)、苗栗縣(卓蘭鎮 泰安鄉),南投縣(南投市 埔里鎮 草屯鎮等共13鄉鎮區)、彰化縣(二水鄉)、雲林縣(斗六市 古坑鄉 林內鄉)、嘉義縣(中埔鄉 竹崎鄉 梅山鄉等共6鄉鎮區)、高雄市(桃源區 那瑪夏區)、花蓮縣(萬榮鄉 秀林鄉)。

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