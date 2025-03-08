應對俄軍威脅！波蘭擬推「全民軍事訓練」計畫　開始思考擁有核武

▲波蘭研擬要求所有成年男性接受軍事訓練。圖為波蘭軍犬與訓練員。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

隨著俄軍入侵烏克蘭，使得唇亡齒寒的歐洲各國不免提高警戒。其中，波蘭總理圖斯克近日宣布，政府正制定計劃，要求所有波蘭成年男性接受軍事訓練，以強化後備部隊應對潛在戰爭威脅。此外，波蘭正評估法國提出的歐洲核保護傘計劃，並對發展自身核武保持關注。波蘭也計劃將國防預算提高至GDP的5%。

根據《BBC》，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）最近在國會發言時，透露該國政府正推動「大規模軍事訓練」，目標是確保所有成年男性在戰爭爆發時具備基本作戰能力。他指出，烏克蘭軍隊約有80萬人，俄羅斯則擁有130萬兵力，因此波蘭計劃將軍隊規模（含後備役）從20萬人擴增至50萬人。

圖斯克強調，除了後備役以外，未服兵役者也將接受密集軍訓，以確保戰時能夠有效應對威脅。他同時提及，女性也有可能被納入訓練計劃，隨後補充，「戰爭主要仍由男性負責」。

在國防政策方面，波蘭正在評估法國的歐洲核保護傘提案。圖斯克表示，政府希望釐清核武器的指揮權問題。他也提到，烏克蘭在放棄核武後遭俄軍入侵，這使得波蘭開始關注發展自身核武的可能性。但他也坦承，認為該計劃仍然遙遠，且需取得國內共識。

▲南韓K2黑豹主力戰車180輛首先交付給波蘭。（資料照／達志影像／美聯社）

波蘭已計劃將2025年國防預算提高至GDP的4.7%，是北約成員國中比例最高的國家，且有意進一步提升至5%。波蘭總統杜達（Andrzej Duda）此前提議修改憲法，將國防支出下限設為GDP的4%。圖斯克則表示，他支持波蘭退出《渥太華公約》，該條約禁止使用殺傷性地雷，並考慮退出《都柏林公約》，以解除對集束彈藥的限制。

據悉，自從2022年俄羅斯全面侵略烏克蘭後，波蘭大幅增加軍事採購，並與美國簽署總值約200億美元的軍購合約，包括艾布蘭主力戰車（M1A2 Abrams）、F-35戰機、阿帕契攻擊直升機、標槍反坦克導彈及火箭炮系統。此外，波蘭也向南韓購買K2主戰坦克及FA-50輕型戰機。

美國總統川普近日決定暫停對烏克蘭的軍援，引發波蘭社會對國家安全的焦慮。許多波蘭民眾認為，支持烏克蘭便是符合自身利益。米拉努韋克鎮（Milanówek）副市長卡茲諾夫斯基（Mirosław Kaznowski）透露，當地已有投資者關注防空掩體市場，顯示社會對未來安全情勢的擔憂正在升高。