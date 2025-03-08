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北約危險了！立陶宛警告：俄國「3至5年內」發展有限攻擊能力

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁發起侵略烏克蘭的戰爭。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

隨著俄軍侵略烏克蘭、隨時向歐洲各國進逼，立陶宛情報與安全當局分析，指出俄羅斯可能將在3至5年內發展出能夠向北約（NATO）成員國發動有限軍事行動的能力，儘管俄軍短期內尚無法擁有發動大規模戰爭的條件，但俄方可能會因此誤判情勢，認為北約無法及時反應，因此可以迅速發動並結束衝突。

根據《立陶宛國家廣播電視台》（LRT），立陶宛國家安全局（VSD）與立陶宛國防部作戰情報局（AOTD）於8日發布年度「國家威脅評估報告」，指出俄羅斯可能在3至5年內發展出對北約發動有限軍事行動的能力。且俄軍持續從各地區調動部隊和裝備，以支持對付烏克蘭的戰爭，其中包括從加里寧格勒抽調部隊與裝備，調整戰略方向。

報告指出，俄羅斯未來軍事能力的發展與俄烏戰爭的進展直接相關。若戰場需求降低，俄軍將能加快新部隊的組建並提升武器與彈藥儲備。儘管俄軍當前無法在與北約的衝突中取得優勢，但其反介入與區域拒止（A2/AD）能力仍在發揮作用，特別是在波羅的海地區的防空與反艦作戰能力仍具威脅。

同時，為應對俄烏戰爭，俄羅斯正從各地，包括加里寧格勒，抽調部隊與軍備。然而，報告強調，加里寧格勒駐軍仍有能力執行主要軍事任務，並可在北約與俄羅斯爆發衝突時，對波羅的海地區的北約行動造成干擾。

立陶宛情報機構分析，俄羅斯短期內仍有能力維持、甚至增加戰爭資金。俄軍今年軍費預算約為1300億歐元，占GDP的6.3%，但實際開支可能更高，因為俄方經常從機密預算及其他財政資源中撥款。然而，長期而言，戰爭將使俄國經濟變得更為疲憊脆弱、不具競爭力，進而影響其戰略能力。

報告警告，俄羅斯可能進一步加強與伊朗、北韓等國合作，以獲取必要資源，並對抗西方制裁，顯示俄方在國際孤立下仍積極尋求外援。

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