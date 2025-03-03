豪擲15億歐元！義大利品牌Prada擬收購Versace　奢侈品業迎震撼交易

▲義大利奢侈品牌普拉達，研擬以近15億歐元收購知名品牌凡賽絲。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

義大利奢侈品牌普拉達（Prada）研擬，以接近15億歐元（約新台幣514.3億元）的價格，從Capri Holdings收購知名香水品牌凡賽絲（Versace）。知情人士透露，雙方可能在3月內敲定交易，目前談判已取得進展，正接近達成協議，初步調查未發現重大風險。然而，收購的最終價格與時間仍可能會變動，談判仍存在破局風險。

根據《彭博社》，Capri集團2018年以約18億歐元收購Versace，如今計劃售出該品牌，但對於相關消息尚未作出回應，至於Prada則拒絕置評。

若交易成功，Prada將進一步壯大奢侈品牌版圖，與法國的LVMH集團（路易威登母公司）、開雲集團（Kering）等國際奢侈品巨頭競爭。長期以來，Gucci、Valentino（范倫鐵諾）等義大利時尚品牌多被外國企業收購，此次收購案將扭轉這一趨勢，強化義大利本土奢侈品牌的競爭力。

在全球高端時尚市場低迷的背景下，Prada近年來的表現相當亮眼，甚至推動受年輕消費者青睞的副線品牌Miu Miu，該公司去年第三季度銷售額大幅成長。目前，Prada在香港上市，市值約1694億港元（約新台幣7170億元），自今年初以來股價上漲10%。

然而，即使成功收購Versace，其市值仍遠不及擁有Louis Vuitton（路易威登）、Christian Dior（迪奧）等品牌的LVMH，後者市值達3475億歐元（約新台幣11.98兆元）。

最新財報指出，Versace在本財年第3季的營收為1.93億美元，同比下滑15%；同期營運虧損擴大至2100萬美元，較去年同期的1400萬美元進一步惡化。

此外，Capri近期經歷資產評估與財務壓力，在與Tapestry Inc.（Coach母公司）達成85億美元合併交易後，因法院裁決而取消交易。標普全球評級（S&P Global Ratings）於2月將Capri的信用評級下調至投資級以下，進一步促使該集團尋求出售資產的選擇。

這場義大利奢侈品業的重大併購案，將牽動全球時尚產業格局，市場正密切關注交易的最終結果。