深入查處腐敗問題！　習近平出席解放軍團組：監管首位、廉潔托底　

▲中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平7日下午在出席十四屆全國人大三次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／北京報導

過去幾年解放軍頻傳貪腐問題，火箭軍、軍工體系中多位最高將領落馬，包括外媒報導盛傳前國防部長魏鳳和、李尚福都涉及腐敗問題。中共中央總書記習近平昨7日出席十四屆全國人大三次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議併發表重要講話。他特地指出，解放軍建設在「十四五」規劃實施中，有成果也面臨不少矛盾和問題。他指示要處理發展和監管，要把監管擺在更加突出的位置，深入查處腐敗問題，確保規劃收官質量托底、能力托底、廉潔托底。

《央視》新聞聯播報導指出，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平7日下午在出席十四屆全國人大三次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議。由周剛、李東、豐艷、鄭元林、崔道虎、劉樹偉等6位代表先後發言，分別就統籌武器裝備試驗鑒定資源、創新規劃執行管理、提高經費使用管理效益、加強軍工產能保障、推進國防陣地工程建設、用好新興領域資源等提出意見建議。

聽取代表發言後，習近平發表重要講話。他指出，我軍建設「十四五」規劃實施4年多來，取得一系列重大成果，同時也面臨不少矛盾和問題。要處理好進度和質量、成本和效益、全局和重點、發展和監管、規劃執行和能力形成的關係，走高質量、高效益、低成本、可持續發展路子，確保建設成果經得起歷史和實戰檢驗。

▲習近平指示要加強監管，深入查處腐敗問題，以廉潔托底。（圖／翻攝 央視）

習近平指出，要加緊解決規劃執行中的堵點卡點問題，要堅持勤儉建軍，科學配置國防資源投向投量，提高經費使用精准度和效費比。

習近平指出，完成我軍建設「十四五」規劃目標任務，離不開國家經濟社會發展大體系支撐。抓住新質生產力蓬勃發展機遇，創新戰鬥力建設和運用模式，健全先進技術敏捷響應和快速轉化機制，加快發展新質戰鬥力。

習近平強調，要開展規劃執行全過程專業化評估，評出發展質量、評出建設效益、評出體系作戰能力。要把監管擺在更加突出的位置，構建完備有效的監管體系，加強融合監督、聯合審計，深入查處腐敗問題。要更好發揮監管對規劃執行的服務和促進功能，確保規劃收官質量托底、能力托底、廉潔托底。

報導指出，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠主持會議，中共中央政治局委員、中央軍委副主席何衛東，中央軍委委員劉振立、張升民參加會議。

▼ 習近平也指示，勤儉建軍、科學建軍。（圖／翻攝 央視）



