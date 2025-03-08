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大陸 大陸焦點 特派現場

重申反台獨！　王滬寧出席人大台灣團審議：擴大兩岸交流合作　

▲▼ 王滬寧、2025、兩會、人大台灣團 。（圖／記者任以芳攝）

▲中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧參加全國人大台灣團代表團審議。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

陸官媒《新華社》報導指出，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥今（7）日分別參加十四屆全國人大三次會議代表團的審議。王滬寧參加台灣團代表團審議，除了重申「反獨促統」，涉台工作要「致力擴大兩岸交流合作，推動兩岸融合發展走深走實。」

《新華社》報導稱，王滬寧今7日下午參加台灣代表團審議。顏珂、鄒振球、陳雲英等代表發言後，王滬寧表示，「過去一年，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，我們有力引領兩岸關係發展方向，扎實推動祖國統一進程。」

王滬寧指出，要深入學習領會習近平總書記關於對台工作的重要論述和新時代黨解決台灣問題的總體方略，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，「塑造祖國必然統一大勢，堅定不移推進祖國統一大業。」

▲▼ 王滬寧、2025、兩會、人大台灣團 。（圖／記者任以芳攝）

▲王滬寧指出「反台獨」也同時推進擴大兩岸交流合作 。（圖／記者任以芳攝）

王滬寧強調，要堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉。要致力擴大兩岸交流合作，推動兩岸融合發展走深走實，讓台灣同胞共享中國式現代化機遇和成果。

王滬寧參加台灣代表團審議時講話，與今年2月對台工作會議內容一致，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉。同時，推進兩岸融合發展，對台工作「軟硬兩手」策略，明顯突出。

根據資料顯示，大陸第一屆全國人大就有台灣省籍代表，1975年四屆全國人大首次設立台灣省代表團，五屆全國人大決定，在實現統一之前，台灣省暫時選舉13名全國人大代表，其餘按人口比例應選代表的名額予以保留。今年參加全國兩會的台灣省全國人大代表大多是在大陸出生的祖籍是台灣的人士。

我陸委會日前以書面指出，所謂「台灣省人大代表」，實際上都沒有中華民國國籍、也不具有台灣人民身分。全國人大每年組成所謂的「台灣省人大代表」完全無法代表2300多萬人台灣民意。

▼ 人大台灣團代表 ，最左邊是大陸全國人大代表、全國台聯副會長陳雲英，丈夫是前世界銀行副總裁林毅夫           。（圖／翻攝央視）

▲▼ 王滬寧、2025、兩會、人大台灣團 。（圖／記者任以芳攝）

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