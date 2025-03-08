兩會觀察／王毅談中日「罕見」點名台灣　劃清「紅線」記取歷史教訓

▲ 王毅外長記者會「罕見」談中日關係，點名別在「台灣問題」生事。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

十四屆全國人大三次會議於昨7日上午10時，在梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會。中共中央政治局委員、外交部長王毅開頭談中美關係與中俄「鐵桿」交情，符合媒體預料中期待。今年「首次」於中日關係QA，特地點出別在「台灣問題」生事，劍指日本十分「罕見」。王毅的回應也是有備而來，正告日本「紅線底線」，也顯示「台灣問題」未來在中美角力和日本執念之下，只會出現「更多問題」。

外長記者會昨7日在北京梅地亞新聞中心舉行，中共中央政治局委員、外交部長王毅就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。88分鐘的記者會，王毅回答涉及中美關係、中俄關係、烏克蘭危機、台灣問題等的中外記者關心的23個問題。

王毅「88分鐘QA23個問題」很外交也很時事

中共中央政治局委員、外交部長王毅昨7日在十四屆全國人大三次會議新聞中心舉行記者會，今年中外記者會共88分鐘，回答23個問題，相較去年是90分鐘21個問答，時間少了一些，題目增多2題，面向廣泛。

去年大陸科目三舞蹈十分火紅，中阿衛視駐華記者方浩明提問後，王毅回答前反問「你是跳科目三的小伙子，我在短視頻看到過，還繼續跳嗎？」接著點出當年度中國科技民生發展，比如神舟家族「太空接力」到「奮鬥者」號極限深潛，荒漠化治理到低碳生活，從杭州亞運會到貴州村BA。

今年王毅回答更「接地氣」。CGTN記者提問：「從DeepSeek異軍突，看中美科技角力？」王毅談中國科技發展金句回答「哪裡有封鎖，哪裡就有突圍」，並且舉出「兩彈一星」，「神舟」、「嫦娥」，5G、量子計算、DeepSeek，哪吒鬧海。

王毅也在發言中提及「社交平台上互動」，讓外界聯想今年年初百萬「TikTok難民」加入小紅書，尤其中美網民相互交流彼此生活，許多外國人對於中國進步生活感到訝異，一改過去普遍貧困、髒亂等負面印象。

記者會最後由中新社提問，「網賭電詐等跨境犯罪活動引發輿論高度關注，如何保障國人海外安全？」王毅回答，「臨近邊境的緬北電詐園區已經全部清除」也讓中國民眾以及中泰寮緬旅遊業「吃定心丸」。

上述提問從科技時事、網路社交以及解決電詐犯罪痛點，貼近民生人心話題，穿插在其他嚴肅國際外交問答，讓一般民眾容易理解大國外交政策，也是向外界提醒中國過去一年發展成果與積極作為。

從「全家福照」到「中國台灣省」凸顯統一進程

去年台灣經歷大選，當時兩外長記者會的「台灣問題」提前至9題發問，由《聯合早報》記者提問「台灣地區選舉結束後，外界擔憂台海緊張局勢進一步升級。兩岸和平統一的前景是否正變得黯淡？您如何看待當前台海局勢？」

王毅除了重申「反台獨」以及國際普遍共識「一中原則。他特地強調，「我相信，大家遲早會看到一張國際社會遵守一中原則的『全家福』照片，這只是個時間問題。」

今年台灣問題排在第13題由《鳳凰衛視》提問，「一段時間以來，個別國家有一種論調，認為聯合國大會第2758號決議不等於一個中國原則，沒有明確台灣主權歸屬，沒有阻止台灣參與國際組織。您對此有何回應？」

王毅先從今年是台灣光復80周年回應，「中國人民抗日戰爭的勝利，使台灣重回中國版圖。」舉出主要戰勝國當年發表的《開羅宣言》、《波茨坦公告》都明確規定，要把日本竊取的台灣歸還中國，日本也宣布承認《波茨坦公告》無條件投降。這些都確認了中國對台灣的主權，構成戰後國際秩序的重要組成部分。

接著，王毅再提，1971年聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切合法權利，並立即將台灣當局的代表從聯合國及其一切機構中驅逐出去，這一決議徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權。最後他稱，「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是『中國台灣省』。台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更絕無可能。」

去年王毅回應「全家福照」到今年向國際定調「中國台灣省」，即使我方抗議雙方主權不隸屬，王毅緊扣主要戰勝國當年發表的《開羅宣言》，以及日本宣布承認《波茨坦公告》無條件投降，運用上述歷史事件先確認「中國對台灣的主權，構成戰後國際秩序的重要組成部分。」

接著，王毅重申1971年聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切合法權利，試圖把2758號決議案與「一中原則」捆綁在一起。

實際上，該決議內文從未提及「中華民國」或「台灣」，因此西方與台灣學者後續衍伸出「台灣地位未定論」，認為2758號決議適用於聯合國體系，無法限制其他國家與中華民國建立雙邊關係。

王毅有備而來！談中日「罕見」點名台灣

大陸兩會外長記者會QA「中美關係」一定放首位，中日關係除非有大事，大多排在中後，並且在「台灣問題」之前，但今年安排順序與回應極度巧妙，王毅顯然有備而來。

日本共同社記者提問，「去年11月，日本首相石破茂與中國國家主席習近平在秘魯會見之後，日本外相、日本財界代表團先後訪華開始，兩國之間的往來越來越活躍。但是兩國之間還存在很多問題。請問王毅外長，對於當前日中關係有什麼看法？爲了全面推進日中戰略互惠關係，今後還會推出哪些舉措來促成兩國合作？對於日方關於恢復水產品進口、讓日企安心在華營商等方面的擔憂和期望，中方是否有意積極回應？」

王毅首先強調，全面堆進中日戰略友好關係，並且承諾「日方提出具體關切，中方將秉持負責任態度，依法依規妥善處理。」

話鋒一轉，王毅談及今年是中國人民抗日戰爭勝利80周年，並且重提當年日本軍國主義曾對中國和亞洲各國人民犯下殘暴罪行，也給日本人民帶來深重災難。提醒日本不可鬆懈，「防止軍國主義陰魂復活」，應當恪守和平憲法精神，繼續走和平發展之路。

王毅重申「一中原則」是中日關係的政治基礎，接著提醒「日本仍有人不思反省，與『台獨』勢力暗通款曲。我們要正告這些人，與其鼓吹『台灣有事，日本有事』，不如謹記，借台灣生事，就是給日本找事。」

過去中國都是「劍指」美國打「台灣牌」，今年王毅回答中日關係「醉翁之意不在酒」，「罕見」點出日本不要在「台灣問題」生事。仔細觀察王毅回答「台灣問題」，早就精心安排回應的脈絡。

王毅先回應「台灣問題」，以今年是抗日勝利80年周年為基調，日本戰敗，台灣光復，接著舉出一系列國際文件，包括聯合國大會通過的2758號決議，核心內容為承認中華人民共和國是代表全中國人民的唯一合法政府，以及國際普遍認知，強化中國對台灣主權認定。

接著再點名日本別惹事？以近代史來看，日本兩次對華侵略發動戰爭，殖民台灣50年之久，即使這段歷史已過去，台日友好關係從未中斷。已故日本前首相安倍晉三曾說出「台灣有事就是日本有事」，另一位日本前首相麻生太郎也曾說過「台灣是一個國家」、「台灣有事，關乎日本生存。」

但近期日本釋出與中國「重修舊好」訊號，一方面又放不下「台灣問題」，不同於美國大打「台灣牌」，尤其川普上任更可能以「交易」模式對台，若兩岸朝向統一之路，遠在太平洋彼端的美國可隨時抽手，日本卻明顯感受戰略地位的壓迫與威脅。

因此，王毅「罕見」在中日關係上點名台灣問題，也是把中國「紅線、底線」畫的清清楚楚，除了正告日方別在「台灣問題」生事，提醒記取歷史教訓，才利於日後修補中日關係。