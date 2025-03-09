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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

火線人物／王世堅「本色」迎戰柯建銘　永遠的烏鴉有人愛有人罵

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨立委王世堅近期再度成為關注焦點，先是因嗆黨團總召柯建銘於召委選舉太過強勢，之後反遭對方控訴在中常會錄音並洩露給媒體，又被媒體人周玉蔻開轟「叛黨」，風波接連不斷，但王世堅「本色」應戰，不僅嗆柯建銘要去精神鑑定，也回轟周玉蔻是渣渣，甚至提告，賭上自己的政治生涯自清，展現他一貫的大砲性格。王世堅直言、敢言，以「烏鴉」自居，屢次砲打自己人，也不是沒惹來黨內批評，還曾被視為民進黨選舉大敗的戰犯，但他卻憑藉著強烈的個人風格與接地氣的作風，擁有大批支持者，讓他在政壇屹立不搖。

王世堅出身台北市大同區，外祖父張榮宗為二二八受難者，而父親王明德因「四六事件」遭逮，在威權迫害下長大，年輕開設建設公司經營有成後，就開始資助黨外勢力，更曾幫忙民進黨挺過1996年破產危機，當時的王世堅甚至與台塑集團王文洋、義美食品高志明、貿易商方能德並稱為民進黨四大金主。

1998年，王世堅當選台北市議員，從政之初曾參與一邊一國連線、謝系運作，可派系色彩並不強烈，被視為黨內孤鳥，直到近幾年才加入英系，但他仍強調，自己不喜歡當和音天使，更期待做隻烏鴉，他就是自己一個人的「堅系」。從政近30年，王世堅的行事始終以自己心中對於是非對錯的認知為先，這樣「有錯就罵」的大砲性格，也多次讓他遭到批評。

民進黨2022年九合一大選期間，欲挑戰連任的新竹市長林智堅，被爆出論文抄襲，王世堅卻率先開砲不要挑戰社會的智慧，還沒登記前都來得及，「相信以林智堅的智慧應該知道如何處理」，意圖勸退，引來基層不滿，認為不該砲打自己人；選戰期間，儘管作為頭號柯黑，但面對與他有好交情的民眾黨的黃珊珊投入台北市長選戰，仍蹦出一句「感性支持黃珊珊、理性挺陳時中」，同樣被罵翻。而隨著最終民進黨地方慘敗，王世堅更遭指為戰犯，一度傳出被醞釀開除黨籍。儘管自家人不喜歡，但那一年，王世堅卻拿下綠營台北市最高票。

王世堅能得到選民好感，除了有話直說，更是因他句句有梗，在台北市議會不論是與當時的台北市長柯文哲、北農總經理韓國瑜的言詞交鋒，都讓他成為焦點。不過，放眼政壇，敢說的人多，敢做的人卻少，王世堅說到做到的態度，才是吸票的一大關鍵。誰都可以用話語博得民眾眼球，但王世堅更明白政治人物言而有信的重要性。

王世堅愛嗆賭，但對於自己的諾言，他從不是隨口說說，不論是跳海、高空彈跳都一一兌現，甚至還因此剃髮，花招多卻又言出必行，當然會有人把他當作跳梁小丑，但他卻也贏得了「真男人」的封號，儘管過往曾因婚外情挨轟，仍成為少數挺過桃色風波後越站越穩的政治人物。

王世堅不願附和、不肯屈服，在黨內始終顯得格格不入，屢屢成為爭議核心，但卻也讓他在政治舞台上獨樹一幟，有人因他不按牌理出牌而頭痛，有人卻欣賞他的直言不諱，這隻烏鴉要怎麼飛，都將是政壇上的難以忽視的存在。

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