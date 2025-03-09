罷團遭紅衣女飆髒話、搶手機　羅明才稱不知情：敵不動我不動

▲羅明才表示，自己對於罷免志工遭攻擊毫不知情。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

罷免罷免國民黨新北市立委羅明才團體「拔羅波」8日到新店區建國市場發文宣，突然遇到一名身穿紅衣的女子鬧場，不但阻攔志工發文宣，不斷說出挑釁言語，還動手爭搶拍攝者相機，引發激烈衝突。羅明才今（9日）受訪時強調，「我從來不知道有這件事！敵若不動，我就不動，敵若主動，必以罷制罷。」

羅明才今日出席國民黨在新店舉辦的植樹活動，被問到罷免他的「拔羅波」罷免團體在發文宣與反罷免民眾起衝突，羅明才回應，「我們像這個陽光一樣，永遠都是充滿著活力跟信心，所以對任何的事情，坦蕩蕩我們正面的迎戰。」才剛剛選過，又來一個全國的選舉，罷免等於選舉，這個是全世界沒有人這樣做的，就是反民主，也造成社會的嚴重的對立。

羅明才認為，其實每個老百姓，想要富裕安定的好生活，而不是天天在搞對立，每一次的選舉大概要花12億左右的經費，真的是希望把這些錢如果可以省下來給所有的弱勢團體，或給需要的年輕人幫助他們，這樣是會更有意義的，「所以也希望在幕後的人可以趕快懸崖勒馬，然後回歸到照顧人民的主軸上面」。

是否會呼籲自己的支持者不要跟罷免團體起衝突？羅明才說，「敵若不動，我就不動，敵若主動，必以罷制罷！」至於罷團釋出反罷免民眾辱罵比中指影像，他表示，「沒有這件事，我從來不知道有這件事，我沒有看到、我沒有聽到這樣的事！」大家相互尊重，台灣民主屬於大家不需要謾罵。

至於民進黨可能組罷團宣講團，羅明才直言，「宣講是沒有道理的」，因為才剛剛選過，如果此例一創，接下來的選舉，每一年都有選舉，每個人都來搞罷免，這個全世界的民主國家沒有人這樣做，這是很不好的示範，希望趕快懸崖勒馬，不要破壞台灣的民主，台灣的民主已經走了四五十年了彌足珍貴，如果每一次都是才選過，就要來罷免，真的是勞民傷財，真的是要三思後行！