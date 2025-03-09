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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

葉元之、王鴻薇陷罷免苦戰　朱立倫：黨中央會對個別立委加強

▲國民黨主席朱立倫出席健行植樹活動。（圖／國民黨提供）

▲國民黨主席朱立倫出席健行植樹活動。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

傳國民黨近日展開對遭罷免的藍委分區民調，結果顯示新北市板橋東區立委葉元之選情最為危急，其他依序為台東縣立委黃建賓與台北市中山松山區立委、現任立院黨團書記長王鴻薇也都陷苦戰。國民黨主席朱立倫今（9日）表示，黨中央一定針對個別立委來加強，且該民調顯示不同意罷免比例大於同意罷免，甚至高於20個百分點，顯示絕大部分民眾仍反對搞大罷免。

朱立倫今日出席「民主向前 跨越百年」紀念國父孫中山先生逝世100周年健行植樹活動，被問到黨中央是否做出內部民調，結果顯示新北葉元之、北市王鴻薇以及台東黃建賓等人在罷免告急名單中，朱對此回應，黨中央一定針對個別立委來加強，並透露民調顯示不同意罷免比例大於同意罷免20個百分點，顯示絕大部分民眾仍反對搞大罷免。

至於民進黨政府近日將啟動全國宣講，朱立倫批評，府院黨應該聯手為大家來拚民生，為民眾做好所有的工作，而不是一天到晚搞政治鬥爭，如果有這麼多的時間，是不是該多跟在野黨溝通，讓所有的政策能夠推動得更順利，府院黨過程當中只想搞鬥爭，不想要好好協調、溝通，只會造成民眾更大的困擾。

王鴻薇也針對藍營內參民調回應，「我會提高警覺，不敢掉以輕心。」由於王鴻薇在立法院本會期擔任黨團書記長，有人認為仇恨值比較高，不過她仍表示，「我還是會堅守崗位。」

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